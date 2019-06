Le rapport de l’Enquête sur les femmes autochtones «n'est que le début»

Le premier ministre Justin Trudeau a été prévenu : l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées n’est que le début pour la réconciliation et pour rendre justice aux victimes.

Le rapport final rendu public lundi matin, qui contient plus de 200 recommandations pour le gouvernement fédéral, décrit la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones, métisses et inuites comme une forme de « génocide », ajoutant qu’il s’agit d’une crise qui dure depuis des siècles.

Des centaines de femmes ont marché sous le son des tambours à l’ouverture de la cérémonie tenue au Musée canadien de l’histoire à Gatineau. Elles tenaient des œillets rouges — un symbole d’amour et de disparition pour leurs sœurs et proches disparues ou assassinées.

« Il y a encore tellement de travail à faire. Ce n’est que le début », a prévenu Verna Polson, la grande chef de la nation algonquine, en s’adressant directement au premier ministre Trudeau. Il devrait prendre la parole sous peu pour reconnaître que le gouvernement fédéral a failli à sa tâche par le passé et qu’il tentera de mettre en œuvre les recommandations des commissaires.

Le rapport — l’aboutissement d’un effort de trois ans souvent frappé par des controverses, des retards et des problèmes de personnel — documente ce que la commissaire en chef Marion Buller appelle « des vérités importantes », notamment le fait que les lois et les institutions canadiennes sont elles-mêmes responsables des violations des droits de la personne des peuples autochtones.

Les recommandations incluent la mise au point d’une réponse efficace aux cas de trafic humain, d’exploitation et de violences sexuelles, y compris dans l’industrie du sexe. L’enquête demande aux fournisseurs de services de santé du Canada de développer des programmes susceptibles d’aider les jeunes à reconnaître les signes indiquant qu’on cherche à les exploiter.

On estime que le nombre de femmes autochtones disparues et assassinées se chiffre par milliers au Canada, mais le rapport indique que malgré tous les efforts déployés pour quantifier l’ampleur de la tragédie, personne ne connaît le nombre exact.

Des recommandations spécifiques au Québec

Dans un rapport complémentaire spécifique au Québec, mené par la commissaire Michele Audette, il est recommandé que le gouvernement Legault crée une « entité civile indépendante » qui agirait en tant que protecteur des citoyens autochtones.

Cette nouvelle entité permettrait de recevoir les plaintes et d’enquêter sur les services reçus par les communautés autochtones dans la province. Il est aussi recommandé de former l’ensemble des policiers et les aspirants policiers aux enjeux propres aux autochtones et surtout à la « problématique » des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

La commission Viens, menée après des allégations d’abus contre des femmes autochtones par des policiers de la Sûreté du Québec, n’a pas encore déposé ses recommandations dans la province.