Après le Parti vert et en attendant le Parti conservateur, c’est au tour du NPD de dévoiler sa plateforme environnementale en vue de l’élection automnale. Mais si le plan est riche en bonnes intentions, il demeure pour l’instant très flou sur les moyens, incluant financiers, de les matérialiser.

Le NPD promet ainsi de limiter la hausse du climat à 1,5 °C et de revoir pour ce faire la cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) du Canada. À l’heure actuelle, la cible canadienne est de réduire d’ici 2030 les émissions de 30 % par rapport à leur niveau de 2005, ce qui signifie émettre au maximum 513 mégatonnes d’équivalent de CO2. Le NPD suggère de ramener cette cible à 450 MT, ce qui représente une diminution de 40 % par rapport au niveau d’émissions de 2005.

Le NPD entend conserver la tarification sur le carbone mise en place par le gouvernement de Justin Trudeau, incluant le retour fiscal accordé aux familles dans les quatre provinces soumises à une taxe sur le carbone parce que ne s’étant pas dotées d’un plan maison de réduction de GES. Toutefois, le NPD promet « d’éliminer les exemptions que les libéraux ont accordées aux grands pollueurs ».

Les exemptions dont il s’agit – auxquelles s’attaquent aussi les conservateurs d’Andrew Scheer – constituent en fait un concept distinct. Il s’agit de taxe à l’émission et non à la consommation. Pour chaque catégorie de grands émetteurs industriels (cimenterie, pétrochimie, aluminerie, etc.), Ottawa a calculé la moyenne d’émissions polluantes par unité de production et fixé à 80 % de ce chiffre le plafond d’émissions acceptées. Les entreprises qui émettent davantage doivent payer une taxe alors que celles qui émettent moins obtiennent un crédit qu’elles peuvent vendre à d’autres. C’est le principe de la bourse du carbone.

Le NPD entend aussi se lancer dans d’importantes rénovations vertes au pays. Tout y passe : les logements sociaux, les édifices gouvernementaux et les résidences. Pour ces dernières, on propose aux propriétaires des « prêts à faible taux d’intérêt remboursable à même leurs économies d’énergie ». Il n’est pas clair, si les propriétaires ne peuvent encaisser les gains énergétiques, quel sera l’incitatif à procéder. L’objectif est pourtant ambitieux : « moderniser l’ensemble du parc de logements du Canada d’ici 2050 », et la moitié d’ici 2030.

Le NPD se fixe comme objectif que l’ensemble de l’électricité du Canada consommée au Canada soit « sans émission nette » d’ici 2030 et qu’à partir de cette même date, toutes les nouvelles constructions au Canada soient des bâtiments « zéro énergie nette », c’est-à-dire qu’ils produisent autant d’énergie propre qu’ils en consomment.

Le NPD propose de créer une Banque canadienne du climat, capitalisée à hauteur de 3 milliards de dollars, pour stimuler l’investissement dans l’économie verte. Et il se fixe comme objectif d’interdire d’ici 2022 tous les plastiques à usage unique.

Le parti estime que son programme, évalué à 15 milliards de dollars, contribuera à créer 300 000 emplois.