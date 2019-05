Promesse évaluée

La promesse d’Andrew Scheer d’abolir la taxe de vente fédérale sur le chauffage domiciliaire rapportera peut-être peu à chaque ménage canadien, mais elle coûtera une somme considérable à Ottawa : plus de 1 milliard et demi de dollars par année. Le chef conservateur promet d’abolir la TPS de 5 % sur la facture de chauffage et d’énergie des particuliers. L’économie moyenne, calculée par le Directeur parlementaire du budget (DPB), serait de 121 $. Le DPB estime que l’économie annuelle pour un ménage québécois sera de 91 $. L’économie varie puisque la facture moyenne d’énergie diffère grandement d’une province à l’autre selon le climat et le type d’énergie consommée.