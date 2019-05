Hassan Guillet défendra les couleurs du PLC

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Ottawa — Hassan Guillet, cet imam qui avait livré un sermon remarqué aux funérailles des victimes de l’attentat à la mosquée de Québec, sera candidat pour le Parti libéral du Canada dans Saint-Léonard–Saint-Michel cet automne. M. Guillet, qui est avocat et ingénieur, explique qu’il n’est plus imam depuis juin 2018, quand il a décidé de se lancer en politique. Il trouve « injuste » que certains résument son curriculum à cette activité religieuse bénévole à laquelle il s’adonnait à temps partiel. « C’est comme si on disait de quelqu’un qui est coach de soccer la fin de semaine avec ses enfants qu’il est coach de soccer alors qu’il est aussi dirigeant de banque ou professeur d’université. » Les ministres libéraux québécois ont nié que cette candidature puisse nuire au PLC au Québec dans le contexte d’un débat sur la laïcité. « La dernière fois que je l’ai vu, il était en complet-cravate », a lancé Pablo Rodriguez, qui codirige aussi la campagne libérale. Mélanie Joly a rappelé que le Bloc québécois a déjà fait élire l’abbé Raymond Gravel et que le député torontois Rob Oliphant est un pasteur protestant.