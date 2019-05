Andrew Scheer veut s’assurer que Radio-Canada respecte son mandat canadien

Si le chef conservateur Andrew Scheer devient premier ministre à l’automne, il entend s’assurer que Radio-Canada et CBC se concentreront sur les nouvelles qui concernent le Canada.

En entrevue avec La Presse canadienne cette semaine, M. Scheer a annoncé son intention d’examiner les pratiques du diffuseur public afin d’évaluer s’il respecte son mandat.

« Lorsque Radio-Canada a été créée il y a plusieurs décennies, il n’était pas possible d’obtenir du contenu sur les téléphones intelligents, ou d’obtenir des centaines et des centaines de chaînes de télévision par satellite », a déclaré M. Scheer. « Nous sommes dans une situation où nous avons un modèle très différent en ce qui concerne les nouvelles, les médias et la création de contenu — et il est temps que nous examinions la manière dont Radio-Canada s’intègre dans tout cela. »

Le chef conservateur a également souligné l’emphase accrue mise sur les reportages internationaux — et en particulier la politique américaine — sur toutes les plateformes de Radio-Canada / CBC au cours des dernières années. « Lorsque nous examinons toute la couverture consacrée à la politique américaine par CBC / Radio-Canada, le fonctionnement interne de la politique américaine […] je pense que beaucoup de Canadiens aimeraient qu’on s’assure que [le diffuseur public] se concentre sur son mandat principal : la couverture canadienne. »

Une porte-parole de la CBC a fait valoir que la société d’État souhaitait couvrir les nouvelles, peu importe où elles surviennent, dans le but d’aider les Canadiens à comprendre les répercussions des événements importants. « Qu’il s’agisse du Brexit ou du Proche-Orient, de la politique américaine, des débats sur les pipelines ou des inondations dans les municipalités, les Canadiens font confiance à CBC / Radio-Canada pour les tenir informés », a soutenu dans un communiqué Kerry Kelly, directrice des relations publiques à la CBC.

La tarte publicitaire

Questionné à savoir s’il allait diminuer le financement public à la société d’État, M. Scheer n’a pas répondu directement. Il a indiqué qu’il voulait simplement s’assurer que le diffuseur respecte son mandat. Il s’est toutefois demandé si la quête de revenus publicitaires par la SRC n’avait pas créé un « effet de distorsion » sur le marché des médias — puisqu’un diffuseur financé par l’État est en concurrence directe avec des entreprises privées, en difficulté, pour se partager de rares revenus publicitaires.

Selon son rapport annuel 2017-2018, CBC / Radio-Canada a généré des recettes publicitaires totales de 318,4 millions $ dans tous ses médias, dont 42,6 millions $ proviennent de la publicité numérique. Ces recettes s’ajoutent à l’enveloppe de plus de 1,2 milliard $ reçue la même année du gouvernement fédéral.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau s’est engagé à verser 150 millions $ supplémentaires au diffuseur public chaque année, jusqu’en 2021, dans le cadre d’un important effort de relance des dépenses culturelles mis en place peu après les élections de 2015.

Radio-Canada / CBC a reconnu dans son rapport annuel que les revenus de la publicité numérique étaient en hausse, mais a estimé que cette croissance n’était pas assez importante pour compenser le déclin observé au chapitre de la publicité à la télévision conventionnelle.

On déplore également la concurrence accrue de « grands acteurs mondiaux » — vraisemblablement des entreprises offrant des services de diffusion en continu comme Netflix ou Amazon — qui ne sont pas soumis à la même réglementation que les entreprises canadiennes et qui ne contribuent pas financièrement à l’écosystème des médias canadiens.