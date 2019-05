La FIQ conteste une décision sur les heures supplémentaires

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a déposé lundi une requête pour contester la décision du Tribunal administratif du travail, qui avait refusé de s’ingérer dans le litige sur les heures supplémentaires obligatoires pour les infirmières. La FIQ demande l’annulation de la décision du Tribunal et d’entendre les parties de nouveau sur le fond du litige, à savoir le recours aux heures supplémentaires obligatoires comme mode de gestion. La FIQ, qui représente 76 000 infirmières et infirmières auxiliaires au Québec, soutient que cette solution, censée être exceptionnelle et pour les urgences, est devenue trop fréquente dans certains établissements. Les infirmières sont épuisées, et cela pose un risque pour elles et pour les patients.