Agressions sexuelles: le Sénat pressé de passer à l’action

Le sénateur québécois et ex-juge Pierre Dalphond prend les grands moyens pour que le projet de loi qui forcerait les magistrats à s’instruire sur les agressions sexuelles passe. Il propose que les sénateurs rentrent au boulot deux heures plus tôt que prévu la semaine prochaine pour en faire l’étude en vitesse.

« Je propose que lundi prochain, on commence à 16 h au lieu de 18 h et qu’on s’occupe de cette question. On entend les témoins, on fait rapport et on vote sur le projet de loi avant 18 h », explique M. Dalphond au Devoir.

Le projet de loi C-337 obligerait les aspirants juges à signer un « engagement solennel » à suivre, une fois nommés, une formation portant sur le droit en matière d’agression sexuelle. Ce projet de loi avait été pensé par la députée conservatrice Rona Ambrose pour éviter la nomination de juges obtus demandant par exemple à une victime — comme cela s’est vu en 2014 — pourquoi elle n’avait pas serré les jambes.

Le projet de loi a été adopté à toute vapeur par la Chambre des communes, mais stagne au Sénat parce que le comité devant l’étudier est inondé de projets de loi gouvernementaux qui ont la priorité. Le sénateur Dalphond propose de contourner ce problème en faisant étudier le C-337 en plénière sans passer par un comité. Le Sénat débattra de cette idée mardi.

Mme Ambrose et certains groupes de femmes craignent que le projet de loi ne devienne jamais réalité.

« En raison de l’élection fédérale imminente, si le projet de loi C-337 n’est pas adopté en juin, il est fort probable qu’il disparaisse tout simplement », écrivent quatre groupes, dont l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, dans une lettre ouverte.

« Les juges canadiens doivent posséder des connaissances sur les types d’affaires qui leur sont présentées […] et ils doivent combattre les préjugés exprimés dans leurs salles d’audience lors des procès pour agression sexuelle », continuent-elles.