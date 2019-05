Elles ont tenu la colline parlementaire en haleine pendant deux mois, et aujourd’hui, Jody Wilson-Raybould et Jane Phipott annoncent qu’elles tenteront d’y retourner cet automne en tant que députées indépendantes.

Mme Wilson-Raybould a reconnu qu’elle avait été ardemment sollicitée par la chef du Parti vert, Elizabeth May, pour se présenter sous sa bannière en octobre, mais en était arrivée à la conclusion qu’elle n’est « pas une personne de parti politique ». Elle aspire à rester libre d’esprit et travailler avec ses collègues députés, quelle que soit leur couleur politique. Mme Philpott a abondé dans le même sens lors de sa propre conférence de presse en disant qu’elle avait l’intention de devenir « l’alliée » de Mme May.

Mme Philpott a expliqué de son côté que les électeurs lui avaient dit en grand nombre qu’ils étaient fatigués de la « politique hyper partisane » qui faisait que la direction du pays changeait chaque fois qu’un nouveau gouvernement était élu.

En 2015, Mme Wilson-Raybould, en tant que libérale, avait remporté la circonscription de Vancouver Granville avec 44 % des voix. Ses opposants conservateur et néodémocrate étaient arrivés seconds avec 26 % chacun. Craint-elle une division des votes qui ferait gagner les conservateurs ? « Je ne crois pas que les votes doivent être divisés entre trois ou quatre partis », s’est-elle contentée de répondre.

Mme Philpott, pour sa part, a remporté de justesse sa circonscription de Markham-Stouffville contre le conservateur sortant Paul Calandra, avec 49 % des voix contre 43 % pour le candidat de Stephen Harper.

Les deux femmes, et Mme Wilson-Raybould en particulier, ont été au coeur de la controverse SNC-Lavalin qui a embourbé le gouvernement libéral de Justin Trudeau. L’ex-ministre de la Justice a allégué que le premier ministre et son entourage avaient exercé sur elle une pression « inappropriée » pour qu’elle intervienne en tant que Procureure générale afin que le géant québécois ne fasse pas l’objet de poursuites criminelles.

M. Trudeau voulait que sa ministre use d’une nouvelle disposition du droit canadien permettant de suspendre les poursuites contre une entreprise en échange d’une reconnaissance de torts (dans le cas de SNC-Lavalin, le versement de pots-de-vin en Libye) et le paiement d’une pénalité. En s’évitant ainsi une condamnation au criminel, SNC-Lavalin pourrait continuer à soumissionner sur des contrats publics, ce qui constitue l’essentiel de ses activités, et préserver ses quelque 9000 emplois canadiens.

Un tel accord n’a finalement pas été négocié avec SNC-Lavalin, qui fait toujours l’objet de poursuites judiciaires. Mme Wilson-Raybould avait démissionné du cabinet le 12 février après que M. Trudeau ait déclaré que sa présence au conseil des ministres était la preuve qu’elle n’avait pas fait l’objet de pressions indues comme l’avait au départ allégué le Globe and Mail. Mme Philpott avait emboîté le pas trois semaines plus tard, se disant incapable de faire preuve de solidarité ministérielle sur cette question. Puis, après presque un mois de déchirements internes, les deux femmes ont été expulsées du caucus libéral. Mme Philpott avait déclaré avoir encore confiance dans le gouvernement, à part sur cette question précise, tandis que Mme Wilson-Raybould avait systématiquement refusé de répondre lorsqu’interrogée en comité parlementaire.