Maxime Bernier recrute un ancien ministre conservateur

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — L’ancien ministre conservateur Steven Fletcher sera candidat pour le Parti populaire de Maxime Bernier cet automne. L’élu manitobain, devenu député provincial à la suite de sa défaite électorale en 2015, tentera un retour en politique fédérale dans sa circonscription de l’ouest de Winnipeg, au Manitoba. Maxime Bernier a reconnu que les résultats de son PPC avaient été décevants lors de récentes élections partielles. Mais en entretien au Devoir, M. Fletcher estime que le parti a de bonnes chances dans les Prairies, où sa philosophie et ses idées de libre marché trouveront écho. Steven Fletcher a été ministre d’État à la Réforme démocratique et aux Transports et député de la circonscription de Charleswood–St James–Assiniboia–Headingley de 2004 à 2015. Il a été battu par le libéral Doug Eyolfson.