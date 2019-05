La facture de la débâcle Phénix continue de monter

Il faudra 2,6 milliards de dollars pour stabiliser le système de paie fédéral Phénix, qui vit des ratés depuis sa mise en œuvre. Et le gouvernement devra débourser un autre 57 millions pour le remplacer. La nouvelle génération de gestion de paie devrait à terme coûter environ 105 millions de dollars par année, mais le directeur parlementaire du budget prévient que la facture risque d’être plus élevée en raison de l’énorme complexité du système de paie fédéral.

La débâcle du système Phénix est telle que son remplaçant ne pourra probablement pas être instauré avant 2023, prévient un rapport du directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux. « Vous ne pouvez pas simplement passer à un nouveau système, explique-t-il. Même si le gouvernement avait déjà une solution en main, il ne peut pas faire la transition immédiatement, car ce serait une tonne de données erronées et inutiles qui seraient transférées dans un nouveau système. Donc, vous devez absolument réparer le système pour vous assurer que les données sont fiables et justes. Et c’est ce qui coûte cher. »

Le Sénat avait estimé l’été dernier que le système Phénix coûterait tout compte fait 2,2 milliards de dollars. Le Conseil du trésor estime maintenant que ce sera 2,6 milliards, selon le rapport du DPB, qui cite une évaluation du contrôleur général du Canada.

Yves Giroux prédit en outre que le fédéral déboursera 57 millions de dollars au cours des six prochaines années pour acheter un nouveau système de paie et former le personnel nécessaire pour l’exploiter. Une fois sa mise en œuvre terminée, en 2023, son exploitation coûterait autour de 105 millions par année.

Une estimation qui ne tient pas compte, cependant, des retards ou des complications possibles lors de son implantation ni de la très grande possibilité que le programme informatique coûte plus cher que prévu.

Car le système devra être personnalisé pour pouvoir gérer le système de paie fédéral, extrêmement complexe. En 2006, le gouvernement recensait 80 000 règles de paie différentes. Le Conseil du trésor n’a pas su préciser au DPB le chiffre en date d’aujourd’hui. « La complexité du système de paie fédéral, les conditions relatives à l’approvisionnement pour l’acquisition d’un logiciel important ainsi que l’expérience de Phénix sont autant d’éléments indiquant qu’il s’agit d’un projet à risque élevé », note le rapport du DPB.

La fonction publique fédérale compte environ 275 000 employés, répartis en multitudes de catégories aux échelons salariaux différents et pouvant profiter de toutes sortes de primes différentes. Les fonctionnaires travaillent en outre dans 13 instances, où les prélèvements à la source ne sont pas les mêmes.

L’équipe de M. Giroux a constaté « qu’il y a certaines règles un peu étranges ».

« La rémunération d’intérim dans certains emplois peut s’appliquer lorsqu’un employé remplace un supérieur pour des périodes très courtes — on peut parler de trois jours, d’une journée, on a mentionné certains cas où ça pourrait être 15 minutes », relate le DPB. « Peu importe la solution qu’on va adopter, il est fort probable qu’il y ait besoin de personnaliser ou d’adapter un logiciel ou une solution informatique de paie pour tenir compte de la complexité du système de paie fédéral. Et c’est ce qui risque d’ajouter des coûts au système estimé. » Car la licence du logiciel sera plus dispendieuse chaque année.

Le directeur parlementaire du budget estime néanmoins qu’à terme, un nouveau système de paie fédéral devrait coûter moins cher que Phénix ou son prédécesseur. « Il est possible de réaliser des économies relativement au traitement de la paie dans la mesure où l’on choisit le bon logiciel et que sa mise en œuvre est bien exécutée. »