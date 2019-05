Trudeau offre du bois et de l’acier pour Notre-Dame

Photo: Philippe Lopez Pool via AP

Le Canada mettra à la disposition de la France du bois d’oeuvre et de l’acier canadiens pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, partiellement détruite dans un violent incendie le 15 avril dernier. Dans une lettre envoyée au président français Emmanuel Macron plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau exprime sa fierté « d’appuyer concrètement nos amis français en contribuant à la reconstruction de ce monument iconique ». L’Association canadienne des producteurs d’acier et l’Association des produits forestiers du Canada se sont déjà rangées derrière cette initiative du gouvernement canadien. Le monde entier avait constaté avec horreur le ravage de cette cathédrale iconique construite au XIIe siècle, en direct, sur les réseaux de télévision.