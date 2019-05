Le Bloc québécois signe une déclaration pour l’environnement

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Québec — Tous les partis fédéraux ont été approchés pour signer la Déclaration d’urgence climatique, mais à ce jour, seul le Bloc québécois (BQ) y adhère. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a signé le document pour sa formation à Québec vendredi matin, en présence de l’instigateur de la déclaration, André Bélisle, de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA). Pas moins de 365 municipalités du Québec ont déjà entériné le document, qui reconnaît la gravité de la crise environnementale actuelle et exige de poser des gestes politiques rapidement pour y remédier. M. Belisle a précisé que deux autres partis fédéraux se sont engagés à le signer et deux autres « sont plus difficiles à convaincre », mais il n’a pas voulu préciser lesquels.