La colère nuit à la santé des aînés plus que la tristesse

La colère nuit à la santé physique des aînés plus que la tristesse, surtout chez ceux âgés de 80 ans, préviennent des chercheurs de l’Université Concordia. La colère accroît potentiellement l’inflammation, qui est associée à des problèmes chroniques comme la maladie cardiaque, l’arthrite et le cancer. « Nous avons des raisons de penser que ces deux émotions ont des impacts différents sur la santé », a dit l’auteure principale de l’étude, la doctorante Meaghan A. Barlow. « Approcher avec colère des choses auxquelles on ne peut rien changer pourrait avoir un impact néfaste sur la santé », a expliqué Mme Barlow. La chercheuse précise que la recherche n’a pas porté sur des aînés chez qui la colère est chronique. Les chercheurs ont interrogé 226 aînés montréalais âgés de 59 à 93 ans. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal médical Psychology and Aging.