Le commerce en ligne fait perdre des millions de dollars en revenus à Ottawa, selon le VG

Le Canada n’a pas adapté sa fiscalité pour prendre acte du commerce en ligne et cette fois, c’est le vérificateur général qui le dit. Ce retard fait perdre des millions de dollars en revenus à Ottawa et crée une iniquité envers les entreprises d’ici, qui pourraient bien en conséquence décider de s’installer à l’étranger.

« Les pertes de recettes de la TPS sur les produits et services numériques vendus de l’étranger au Canada se chiffraient à 169 millions de dollars en 2017 », conclut le rapport du vérificateur général déposé mardi.

Ce laxisme à percevoir les taxes auprès des fournisseurs étrangers de services numériques crée de la « concurrence déloyale ». « Des entreprises canadiennes pourraient être incitées à déplacer leurs activités hors du Canada pour ne pas avoir à percevoir ni à verser la TPS/TVH sur les produits et services numériques qu’elles vendent au Canada. Si des sociétés choisissaient d’exercer leurs activités hors des frontières canadiennes, le nombre d’emplois au pays pourrait diminuer. »

Cette situation s’explique par le fait que le Canada s’en remet à l’autocotisation des consommateurs. Pour les services numériques (vidéo, musique) ou intangibles (hébergement temporaire), si le fournisseur est étranger, il revient au consommateur de remplir un formulaire et de payer les taxes dues au gouvernement. Sans surprise, très peu le font. Selon Statistique Canada, les deux tiers des Canadiens ont acheté des produits numériques en 2017-2018. Or, a constaté le vérificateur général, seulement 524 formulaires ont été soumis par des consommateurs pendant cette même période.

Déclaration volontaire

Le problème ne concerne toutefois pas que les biens et services dématérialisés. Il concerne aussi l’achat en ligne de biens physiques arrivant de l’étranger. À cet égard, le vérificateur général note que le Canada s’en remet encore à la déclaration volontaire des entreprises. C’est d’autant plus un problème que « l’Agence du revenu du Canada n’a pas l’autorité législative d’obliger ces fournisseurs [étrangers] à s’inscrire au registre de la TPS/TVH, à la percevoir et à la verser ».

Selon les règles actuelles, si un bien de « faible valeur » (20 $ ou moins) provient de l’étranger, il n’y a aucune taxe à percevoir. Or, le nombre de ces biens a augmenté de manière inexpliquée, note le rapport. En 2017-2018, il y en a eu 16 millions. Cela représente environ le tiers des 46 millions d’expéditions faites cette année-là, mais surtout, il s’agit d’une augmentation de 4 millions d’expéditions par rapport à l’année précédente. « L’ASF n’a pas analysé les causes d’une telle augmentation des expéditions non taxables », lit-on dans le rapport.

Si le bien expédié vaut plus que 20 $, alors la société de messagerie qui le livre doit percevoir la taxe de vente. Or, note le vérificateur général, cela ne se fait pas de manière systématique, tant s’en faut. C’est parce que l’Agence des services frontaliers (ASF) ne demande aux sociétés de messagerie que des données sommaires et non pas les factures de chacune de leurs transactions. Il est donc impossible de s’assurer que toutes les transactions sont déclarées et taxées comme il se doit. « L’ASF comptait sur la bonne foi des sociétés de messagerie participantes pour qu’elles déclarent et versent le montant exact des taxes de vente. »

Cette bonne foi n’est pas au rendez-vous, semble-t-il. Ainsi, en 2013-2014, l’ASF a analysé 13 515 expéditions lui apparaissant à risque. Constat : elles avaient été grandement sous-évaluées, à 800 000 $ au lieu de 13,5 millions de dollars. L’ASF a aussi mené en 2016 un examen d’expéditions choisies de manière aléatoire. Conclusion : 22 % des cas étaient inexacts et indiquaient une valeur inférieure du bien. « À notre avis, écrit le vérificateur général, un tel taux de non-conformité aurait dû déclencher un examen complet du programme. »