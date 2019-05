Les demandes d'asile en attente de traitement ont doublé, selon le VG

Le nombre de demandeurs d’asile qui attendent toujours de connaître leur sort au Canada continue d’exploser, notamment en raison de l’arrivée massive de migrants depuis deux ans. Le traitement de ces demandes par le fédéral accuse un retard deux fois plus important qu’en 2012, constate le vérificateur général du Canada dans son plus récent rapport. Un arriéré qui comptait pas moins de 71 380 demandes d’asile en attente d’une décision, en date de décembre dernier.

Le système de traitement des demandes d’asile au Canada connaît une série de problèmes d’efficacité et de partage de renseignements entre les différentes instances responsables, note le rapport printanier du vérificateur.

« L’explosion de demandes présentées en 2017 a rapidement miné la capacité du système de traiter les demandes à temps, observe-t-il. De fait, moins de 20 % des demandeurs d’asile ont obtenu une audience pour qu’une décision soit rendue dans le délai prescrit de 60 jours. » L’arriéré est tel que, l’an dernier, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié s’est dispensée de ce délai prescrit. En décembre dernier, le délai moyen de traitement d’une demande atteignait désormais deux ans. À ce rythme, les demandeurs d’asile pourraient devoir attendre deux fois plus longtemps d’ici 2024… soit en moyenne cinq ans.

50 000 demandes

Le vérificateur général note que le flux de migrants à la frontière canadienne depuis 2017 a empiré la situation. Plutôt que les 22 000 demandes de réfugiés que recevait le Canada en moyenne en 2016, ce chiffre atteint maintenant autour de 50 000 par année. Résultat, l’arriéré de demandes en attente de traitement dépasse celui de 2012 — année lors de laquelle l’ancien gouvernement conservateur avait procédé à une importante réforme du système afin de régler le problème.

Cette réforme avait notamment prévu le traitement accéléré de certaines demandes : celles provenant d’une liste de pays jugés sûrs, dont les ressortissants sont plus susceptibles, selon le gouvernement, de se qualifier pour être réfugiés au Canada. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié s’est cependant rarement prévalue de cette possibilité, observe le vérificateur : dans seulement 25 % des cas admissibles. Et lorsque la Commission a procédé de façon accélérée, le délai moyen de traitement de ces demandes était le même que lors du processus « normal ».

Les audiences ont quant à elles aussi connu des délais. Et le vérificateur note que la majorité des retards étaient dus à des problèmes venant du gouvernement lui-même. Un commissaire n’était pas disponible pour juger la demande dans 49 % des cas ; les résultats du contrôle de sécurité n’étaient pas encore disponibles dans 10 % des cas ; la Commission manquait de temps pour tenir l’audience dans 6 % des cas. Pourtant, pour ce qui est des résultats de contrôle de sécurité qui se faisaient soi-disant toujours attendre, le vérificateur a constaté qu’une fois sur cinq l’examen était en effet terminé. L’Agence de services frontaliers aurait depuis procédé à des réajustements qui devraient permettre de corriger le tir, note toutefois le vérificateur. Le gouvernement a en outre ajusté le système et investi 1,18 milliard sur cinq ans dans son dernier budget afin d’aider le traitement de ce nombre grandissant de demandes d’asile chaque année.

Le constat du vérificateur demeure néanmoins négatif. Les instances fédérales « n’avaient pas traité les demandes d’asile avec efficience et dans un délai convenable », statue-t-il dans son rapport printanier.

Problèmes d’efficacité

Le vérificateur général fait état d’une série de problèmes de partage de renseignements entre l’Agence des services frontaliers, la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés et le ministère de l’Immigration. Alors que certains dossiers peuvent être envoyés au ministre, lorsque les fonctionnaires constatent un problème de sécurité ou de crédibilité de la demande, dans les deux tiers de ces cas les différentes organisations ne s’informaient pas de l’évolution de leur évaluation de telles demandes. Les services frontaliers poursuivaient ainsi leur enquête pendant que le ministère avait terminé la sienne, observe le vérificateur, qui déplore un « dédoublement des efforts d’examen ». Une situation qui semble toutefois en voie d’être réglée, selon son rapport, puisque les trois organisations ont mis à l’essai une pratique visant à ce qu’elles s’avertissent mutuellement de leurs travaux en ce sens.