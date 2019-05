Candidature de Rick Dykstra: les conservateurs n’avaient pas assez enquêté

Ottawa — Le Parti conservateur du Canada ajoute des vérifications policières plus détaillées à son processus de sélection des candidats et crée une politique pour le traitement des plaintes déposées contre des députés et des candidats. Ces mesures se retrouvent parmi les six recommandations de Carole Nielson, une avocate qui avait été embauchée par le parti il y a plus d’un an pour enquêter sur le cas de Rick Dykstra. Ce dernier a pu se présenter aux élections de 2015 malgré les allégations d’inconduite sexuelle pesant contre lui. M. Dykstra, qui a représenté la circonscription ontarienne de St. Catharines pendant près de dix ans, nie avoir fait quoi que ce soit de répréhensible.