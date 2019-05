1,7 milliard pour le métro de Montréal

Photo: Catherine Legault Le Devoir

La Ville de Montréal donne l’autorisation à quatre règlements d’emprunt pour un total de plus de 1,7 milliard afin de mettre à niveau les infrastructures et les équipements fixes du métro. L’initiative doit aussi permettre de poursuivre le déploiement des mesures d’accessibilité universelle. Ces investissements, qui s’échelonneront de 2020 à 2025, permettront d’améliorer l’expérience client, de réduire le déficit d’entretien et d’améliorer la fiabilité du service. Éric Alan Caldwell, responsable de l’urbanisme, du transport au sein du comité exécutif, a affirmé que le développement d’un réseau de transport collectif efficace et fiable était essentiel à un véritable virage vers la mobilité durable et pour offrir une alternative viable à l’usage de l’automobile en solo.