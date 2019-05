Un seul journaliste nommé sur la Commission aux débats des chefs

Ottawa — La nouvelle Commission aux débats des chefs instaurée par Ottawa pour organiser deux joutes oratoires pendant la campagne électorale cet automne ne compte qu’un seul journaliste, soit le directeur général du réseau Aboriginal People’s Television Network, Jean La Rose. Y siègent aussi trois anciens politiciens : la néodémocrate Megan Leslie, le libéral John Manley et l’allianciste Deborah Grey. Le professeur Chad Gaffield, l’entrepreneur social Craig Kielburger et l’ex-juge Louise Otis complètent le groupe. « La mâchoire me tombe, lance le président de la FPJQ, Stéphane Giroux. Ce sont tous des militants qui ont une cause à défendre. Même M. La Rose, il n’est pas là pour défendre la liberté de la presse, mais les questions autochtones. »