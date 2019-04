Trudeau refuse d’intervenir pour Puigdemont, Legault demande des explications

Le premier ministre du Québec, François Legault, demande des explications au gouvernement fédéral sur l’interdiction d’entrée au Canada frappant le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont. « Parce que, pour l’instant, ça ne semble pas défendable », a-t-il lancé lors d’une mêlée de presse mardi après-midi.

M. Legault et les autres élus de sa formation politique ne se sont toutefois pas dits « [ouverts] à accueillir M. Puigdemont au Québec » ou, à tout le moins, à « [exiger] la révision de cette décision le plus rapidement possible », comme le stipulait un projet de motion soumis à l’Assemblée nationale par le député péquiste Joël Arseneau mardi après-midi.

M. Arseneau demandait aussi au Parlement québécois de « [reconnaître] la légitimité de l’action politique des élus catalans qui défendent le droit à l’autodétermination de leur peuple » et de « [réaffirmer] “le droit de circuler librement” stipulé par la Déclaration universelle des droits de l’homme, ratifiée par le Canada ».

Les députés caquistes ont balayé du revers de la main son projet de motion. « Pas de consentement », a tonné le leader parlementaire adjoint du gouvernement, Sébastien Schneeberger.

M. Puigdemont, un député espagnol en exil en Belgique pour avoir participé à l’organisation du référendum sur l’indépendance de la Catalogne de 2017, devait visiter Québec et Montréal du 2 au 4 avril à l’invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal. Mais le 31 mars, il a été avisé que son autorisation de voyage électronique (AVE) avait été révoquée par Ottawa sans justification.

Hors des murs du parlement, le président du Comité spécial pour l’unité canadienne, Keith Henderson, applaudit à la décision du gouvernement fédéral de refuser l’accès au pays à M. Puigdemont, qu’il décrit comme un hors-la-loi.

« Les constitutions et les lois fondamentales d’un pays signifient quelque chose ― ou non. En Espagne, elles veulent dire quelque chose. Les types qui ne les respectent pas en paient le prix. Ils ne devraient pas non plus être invités ici et y être traités comme n’importe quel autre leader d’opinion. »

L’ancien chef du Parti Égalité regrette que le Canada n’ait pas maté, il y a 25 ans, les figures de proue du mouvement indépendantiste québécois, dont Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, comme l’Espagne a mis au pas les leaders indépendantistes catalans.

Non-intervention du fédéral

De son côté, le premier ministre Justin Trudeau affirme qu’il n’interviendra pas pour permettre à Carles Puigdemont d’entrer au Canada.

Intercepté à l’entrée des Communes mardi après-midi, M. Trudeau a assuré que le document de voyage refusé à l’ex-président a été traité par des fonctionnaires, sans aucune intervention politique. Et il a, du même souffle, refusé d’intervenir politiquement pour infirmer la décision des fonctionnaires.

Son ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, a tenu sensiblement le même discours, plus tôt dans la journée. Il n’a pas voulu spécifier s’il avait le pouvoir d’annuler une décision de ses fonctionnaires.

Pendant ce temps, à Québec, le député péquiste Joël Arseneau a déposé une motion sans préavis qui réclame la révision de la décision « le plus rapidement possible ».

M. Puigdemont, lui, a engagé les services d’un avocat montréalais. Me Stéphane Handfield a déposé une requête en Cour fédérale pour que l’interdiction de séjour au Canada soit annulée.

Avec La Presse canadienne.