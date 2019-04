Système de prête-nom: Kathleen Weil se défend d'avoir fait des dons illégaux

Éclaboussée dans un rapport du Commissaire aux élections fédérales pour sa participation à un système de prête-noms, l’ancienne ministre libérale Kathleen Weil s’est défendue mardi d’avoir fait des dons illégaux. « Tous les dons que j’ai faits à des partis politiques, je les ai faits sans considération, toujours de bonne foi, sans promesse de remboursement et sans remboursement », a insisté Mme Weil.

Mardi, CBC/Radio-Canada révélait que l’ex-ministre aurait servi de prête-nom pour des contributions illégales de SNC-Lavalin au Parti libéral du Canada (PLC) d’après un document confidentiel du Commissaire aux élections fédérales. D’après ce que rapporte le radiodiffuseur public, l’enquête montre que 18 anciens employés de SNC-Lavalin et leurs conjointes auraient fait des dons illégaux sur une période s’échelonnant de 2004 à 2009.

La députée de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce aurait versé 5000 $ au PLC en 2004. Son mari, Michael Novak, un ancien cadre de SNC-Lavalin, aurait quant à lui contribué à la hauteur de 5673 $.

« [Le fait d’apprendre que mon nom] est dans ce rapport qui évoque que j’aurais fait un don illégal, je trouve ça totalement choquant », a réagi Mme Weil. « Jamais le commissaire ne m’a appelé pour vérifier les faits, jamais il ne m’a rencontré pour valider », a-t-elle ajouté. Mme Weil a assuré n’avoir jamais reçu de remboursement de la part de la firme de génie-conseil. Questionnée à savoir si celui-ci aurait pu être versé plutôt à son mari, qui a longtemps travaillé pour la firme, la ministre a assuré que M. Novak n’était même pas au courant de l’existence du système de prête-noms.

« Premièrement, lui non plus ne connaissait pas cette notion, on ne lui a jamais demandé s’il souhaitait un remboursement », a-t-elle soutenu.

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré mardi que ce type de pratique n’est plus acceptable. « La réalité c’est que c’est un enjeu qui date depuis plus de 10 ans au Parti. C’est bien avant que nous arrivions pour faire les changements importants à la façon que la collecte de fonds se fait pour les partis fédéraux. On reconnaît qu’il y a eu des arrangements dans le temps, mais c’est plus quelque chose qui dure dans notre Parti », a-t-il indiqué.

À Québec, le premier ministre François Legault n’a quant à lui pas désirer commenter le dossier. « Je pense que c’est à Mme Weil et à M. Arcand de répondre aux questions », s’est limité à dire M. Legault.

Rappelons qu’en 2016, SNC-Lavalin a signé une entente avec le Commissaire aux élections fédérales dans laquelle elle admettait avoir versé illégalement près de 120 000 $ aux partis politiques fédéraux, dont PLC et le Parti conservateur. L’argent avait été acheminé aux formations politiques par l’entremise de prête-noms. Des employés et/ou leurs conjoints avaient accepté de faire des chèques aux partis et avaient été par la suite remboursés « au moyen de faux remboursement de dépenses personnelles ou d’un paiement factice de bonus ou d’autres avantages ».

Avec la collaboration de Marco Bélair-Cirino et Marie Vastel