Vie privée: Facebook a commis de «graves violations» aux lois canadiennes

Le rapport du commissaire à la protection de la vie privée du Canada est sans ambiguïtés : Facebook a commis de « graves violations » aux lois sur la protection des renseignements personnels. Et le refus du géant américain « d’assumer ses responsabilités » montre l’importance de revoir les règles en place, estime le commissaire Daniel Therrien.

« Bien qu’elle ait publiquement reconnu avoir commis un “important abus de confiance” dans l’affaire Cambridge Analytica, Facebook conteste les conclusions » d’une enquête menée collectivement par le bureau de M. Therrien et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, note un communiqué émis jeudi matin.

Une conférence de presse se tiendra plus tard aujourd’hui sur le sujet.

Le commissaire Therrien écrit que « le refus de Facebook d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne la protection de la vie privée est très troublant compte tenu, entre autres, de la quantité de renseignements personnels sensibles que lui ont confiés ses utilisateurs ».

Selon le rapport d’enquête, « le cadre de protection de la vie privée de l’entreprise était une coquille vide et ses politiques de confidentialité étaient vagues. Par conséquent, les usagers ne bénéficiaient pas d’une protection réelle de leur vie privée ».

Le commissaire provincial de la Colombie-Britannique, Michael McEnvoy, estime pour sa part qu’il y a une « contradiction frappante entre les promesses publiques faites par Facebook de mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs » et ce qu’il qualifie de « refus de régler les problèmes graves » relevés par cette enquête.

M. McEnvoy écrit que Facebook a « passé plus d’une décennie à exprimer des regrets pour ses actions », mais que lorsque vient le temps de « poser des gestes concrets pour corriger ces transgressions, elle fait preuve de mépris ».

Des sanctions

Les deux commissaires jugent que ce dossier montre qu’il faut « accroître les pouvoirs de sanction des organismes fédéral et provinciaux de réglementation de la protection de la vie privée pour protéger l’intérêt public ». Notamment : la capacité des commissariats d’imposer des amendes significatives, suggèrent-ils.

« Il est inacceptable que des organisations puissent rejeter les conclusions juridiques du Commissariat comme si elles n’étaient que de simples opinions », souligne Daniel Therrien.

L’enquête découlait d’une plainte reçue dans la foulée des révélations indiquant que Facebook a autorisé une organisation à utiliser une application (This is Your Digital Life) pour accéder aux renseignements personnels de ses utilisateurs. Ces renseignements ont notamment abouti chez Cambridge Analytica, entreprise impliquée dans des campagnes électorales américaines.

Le scandale a montré l’étendue de la toile d’araignée que constitue un réseau social comme Facebook : quelque 300 000 utilisateurs ont utilisé l’application… et les informations qu’ils ont transmises ont « donné lieu à la divulgation possible des renseignements personnels » de quelque 87 millions d’utilisateurs, dont 600 000 Canadiens, rappelle le rapport.

