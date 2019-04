Évaluation environnementale: Québec accuse Ottawa d’empiéter sur ses compétences

L’opposition à la réforme du processus d’évaluation environnementale d’Ottawa s’agrandit. Le gouvernement québécois se joint aux critiques et exigera des amendements au projet de loi fédéral C-69 fin de protéger ses compétences en la matière, a appris Le Devoir.

La proposition législative est présentement à l’étude, au Sénat. Le comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a fait une tournée de consultations pancanadienne et s’arrêtera à Québec vendredi. Le ministre de l’Environnement du gouvernement caquiste, Benoît Charette, y sera l’un des témoins et y réclamera une série d’amendements.

« Le Québec souhaite rappeler que, de manière générale, les projets intraprovinciaux relèvent principalement de la compétence constitutionnelle des provinces », a déjà fait valoir le ministre au comité, dans un mémoire transmis début février et dont Le Devoir a obtenu copie. Or, le C-69 perpétue une duplication de l’évaluation environnementale par Ottawa et Québec, auquel la Coalition avenir Québec s’oppose. « Le processus fédéral dédouble le régime québécois qui lui est antérieur et qui a démontré son efficience », déplore le ministre dans son mémoire.

Le projet de loi de 400 pages, déposé par les libéraux fédéraux l’an dernier, confierait l’évaluation environnementale de grands projets –comme les pipelines, les mines, les barrages ou les lignes d’électricité— à une nouvelle Agence canadienne d’évaluation des impacts. Les délais d’étude seraient plus serrés et le mandat serait élargi pour examiner les impacts sociaux, économiques et ceux sur la lutte contre les changements climatiques. Les consultations seraient également plus vastes, pour inclure, entre autres, les autochtones.

Droit de veto québécois

Or, le ministre Charrette réclame que, si une province le demande, seule son processus soit utilisé pour évaluer les projets qui se limitent à ses propres frontières. Et le gouvernement de la CAQ argue qu’aucun projet, qu’il soit construit en partie ou entièrement sur le territoire d’une province, ne puisse échapper aux lois environnementales de cette province. Des demandes qui avaient aussi été présentées par l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard, selon la CAQ, et qui « ne se reflètent pas dans le texte du projet de loi ».

De l’avis de Québec, le processus fédéral ne devrait en outre être utilisé que pour des projets qui relèvent de compétence « principale » fédérale ; comme des oléoducs interprovinciaux, des ports, des aéroports ou des tours de télécommunications. Et les projets de lignes électriques interprovinciales et internationales devraient être exemptés, car le ministre Charette plaide qu’elles « n’ont assurément pas des impacts sur l’environnement comparables à ceux des projets de pipelines ».

Une clause du C-69 fait également tiquer le gouvernement québécois, de même que ceux d’autres provinces qui ont critiqué la législation lors de leur propre comparution en comité sénatorial. Le C-69 octroi un pouvoir discrétionnaire au ministre de l’Environnement, quant aux projets qui seront assujettis à la nouvelle loi fédérale. Un pouvoir que Québec veut voir « davantage encadré », tout comme l’ont réclamé l’Alberta, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador.