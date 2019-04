Les progressistes-conservateurs élus à la tête d'un gouvernement minoritaire

Les électeurs de l’Île-du-Prince-Édouard ont éclipsé leur système centenaire d’alternance entre deux partis en élisant un gouvernement minoritaire progressiste-conservateur, concluant de manière dramatique une course électorale serrée qui a vu le Parti vert s’implanter fermement à l’Assemblée législative.



Les conservateurs remportent 12 sièges, les verts en obtiennent neuf, tandis que les libéraux au pouvoir, dirigés par le premier ministre Wade MacLauchlan, doivent se contenter du troisième rang avec cinq députés.



M. MacLauchlan a même subi la défaite dans sa circonscription de Stanhope-Marshfield.

« C’est quelque chose qui se passe en politique », a-t-il déclaré aux journalistes. « Le vent a changé. »



Au cours des derniers mois, plusieurs firmes de sondage prédisaient que le Parti vert dirigé par Peter Bevan-Baker avait de bonnes chances de former le prochain gouvernement. Jamais dans l’histoire du Canada un gouvernement n’a été dirigé par le Parti vert.



À la dissolution de l’Assemblée législative, les verts détenaient deux des 27 sièges.



La victoire des conservateurs représente le plus récent d’une série de gains pour les partis de droite, y compris des victoires en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, le tout au cours de la dernière année.



Plus tôt cette année, les progressistes-conservateurs de l’île étaient largement considérés comme une organisation dysfonctionnelle, ayant connu pas moins de six chefs au cours des huit dernières années.



En dépit de luttes internes dans les rangs des conservateurs, Dennis King a été félicité pour avoir mené une campagne solide, principalement en renforçant un message positif.



Ancien directeur des communications de l’ancien premier ministre conservateur Patt Binns, M. King a très bien fait lors d’une série de débats des chefs remarquablement polis.



Cependant, la course du chef recrue a été entachée par une légère controverse sur une série de tweets censés être amusants, mais ayant offensé certains, qui les ont critiqués pour leur sexisme et leur homophobie.



M. King a admis que certains des messages sur Twitter étaient inappropriés.



L’accès aux médecins de famille est apparu comme un élément clé de la campagne. Les quatre partis ont parlé de recruter plus de médecins. Selon Santé Î.-P.-É., 13 083 insulaires sont sur la liste d’attente d’un médecin de famille.



Dirigée par le dentiste d’origine écossaise Peter Bevan-Baker, la montée en popularité des verts a suscité un intérêt particulier lors d’une campagne par ailleurs terne.



Au cours de la course, M. Bevan-Baker a tenté de convaincre les électeurs que les verts ne se préoccupaient pas que de l’environnement, offrant une plateforme centrée sur un éventail de problèmes sociaux.



Le chef du Parti vert, élu à l’Assemblée législative en tant que premier membre vert en 2015, l’a emporté dans sa circonscription, New Haven-Rocky Point.



Les libéraux cherchaient à obtenir un quatrième mandat, après avoir rappelé à maintes reprises aux insulaires que l’économie de la province demeurait la plus forte du pays.



Lors de la dissolution de l’Assemblée législative, les libéraux détenaient 16 sièges sur 27, les conservateurs huit et le Parti vert deux. Il y avait un indépendant.



Un total de 14 sièges est nécessaire pour une majorité, mais seulement 26 des 27 sièges étaient en élections, mardi.



Samedi, la commission électorale a reporté le vote dans le district de Charlottetown-Hillsborough Park après le décès du candidat du Parti vert Josh Underhay, et de son jeune fils, dans un accident de bateau sur la rivière Hillsborough.



Une élection partielle aura lieu dans la circonscription au cours des trois prochains mois.