Un bureau de scrutin de l’Île-du-Prince-Édouard en alerte, peut-être à cause d'une bombe

Une menace non spécifiée visant un bureau de vote à l’Île-du-Prince-Édouard, mardi, a forcé la suspension temporaire du scrutin à cet endroit.

L’agence provinciale qui supervise les élections n’a fourni aucun détail sur la nature de la menace, indiquant seulement qu’elle représentait un risque pour la sécurité du personnel et des électeurs au bureau de vote du district 6 d’Assumption Parish Centre à Stratford. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada présents sur les lieux ont également refusé de donner des détails sur leur enquête, mais selon l’un des candidats aux élections à Stratford, les policiers ont affirmé qu’ils avaient été avisés d’une menace à la bombe contre le bureau de scrutin.

James Aylward, candidat progressiste-conservateur dans la circonscription, a déclaré en avoir pris connaissance de façon fortuite alors qu’il se rendait au bureau de vote où se trouvait déjà sa femme qui attendait pour déposer son bulletin dans l’urne.

« J’arrivais dans le stationnement de la salle paroissiale où se trouve le bureau de vote et soudainement, six véhicules de la GRC sont arrivés et ont bloqué les entrées », a-t-il rapporté.

Sa femme et les autres électeurs présents ont tous été évacués avant d’avoir pu voter, selon M. Aylward, ajoutant que des agents qui avaient escorté sa femme lui avaient dit qu’ils enquêtaient sur une alerte à la bombe.

Les électeurs à l’Île-du-Prince-Édouard sont appelés aux urnes mardi pour élire leur prochain gouvernement provincial. Les observateurs prévoient une participation élevée, comme c’est généralement le cas dans cette province.

Au cours des derniers mois, plusieurs firmes de sondage ont prédit que le Parti vert dirigé par Peter Bevan-Baker avait de bonnes chances de former le prochain gouvernement. Jamais dans l’histoire du Canada un gouvernement n’a été dirigé par le Parti vert. À la dissolution de l’Assemblée législative, les verts détenaient deux des 27 sièges.

Le Parti libéral est au pouvoir à l’Île-du-Prince-Édouard depuis l’élection de Robert Ghiz en 2007. Le premier ministre sortant, Wade MacLauchlan, dirige le gouvernement depuis 2015.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Dennis King, n’est en poste que depuis février, ayant remplacé James Aylward qui a démissionné en septembre. Son parti avait huit sièges lorsque les élections ont été déclenchées.

C’est Joe Byrne qui dirige le Nouveau Parti démocratique (NPD), qui n’a jamais été au pouvoir à l’Île-du-Prince-Édouard.