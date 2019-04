L’Île-du-Prince-Édouard virera-t-elle au vert?

La troisième fois sera-t-elle la bonne ? Mardi, les électeurs de l’Île-du-Prince-Édouard décideront aussi s’ils changent leur mode de scrutin. Car l’élection se double d’un référendum, le troisième sur le sujet après celui de 2005 (réforme rejetée) et de 2016 (réforme acceptée de justesse, mais non mise en oeuvre). Cette fois, les électeurs doivent indiquer s’ils veulent oui ou non instaurer un système mixte avec compensation proportionnelle (MMP, de son acronyme anglais). Les chefs de tous les partis se sont engagés à mettre en oeuvre la réponse.

En vertu du MMP, la carte électorale de l’Île serait redécoupée pour faire passer de vingt-sept à dix-huit le nombre de circonscriptions. Les électeurs recevraient deux bulletins de vote. Le premier servirait à élire dix-huit députés selon le mode de scrutin actuel. Le second servirait à élire neuf députés de compensation n’étant rattachés à aucune zone géographique particulière. Sur ce second bulletin apparaîtraient le nom de chaque parti ainsi que sa liste de candidats de compensation. L’électeur devrait indiquer le parti, et le candidat de celui-ci, qu’il préfère. Chaque parti obtiendrait le nombre de députés de compensation nécessaire pour que son total d’élus reflète le plus fidèlement son pourcentage de voix obtenues à l’échelle provinciale. Les députés de compensation élus ne seraient pas nécessairement ceux trônant au sommet de la liste des partis, mais ceux ayant obtenu le plus de votes sur le second bulletin.

La réforme électorale a très peu fait parler d’elle pendant la campagne, notent les professeurs Don Desserud et Peter McKenna. Normal : la loi interdit aux partis de dépenser plus de 1000 $ sur cette question ! Les camps du Oui et du Non ne peuvent être rattachés à aucun parti. M. Desserud s’étonne que cette règle n’ait pas été contestée. « Imaginez si au Québec un gouvernement libéral décidait de tenir un référendum sur la séparation du Québec en même temps que l’élection et interdisait au Parti québécois de parler de séparation ! La réforme électorale est une pièce centrale de la plateforme du Parti vert. »

Selon M. Desserud, le chef Peter Bevan-Baker a dû faire le même calcul que Justin Trudeau en 2015 avec la légalisation de la marijuana. Ceux qui sont en faveur sont déjà au courant, et il n’est pas nécessaire de braquer ceux qui sont contre en faisant campagne là-dessus.