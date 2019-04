L’Alberta pose ses exigences au Canada et au Québec

Jason Kenney n’a pas l’intention de baisser le ton face à Québec et Ottawa. À peine élu à la tête de l’Alberta, le premier ministre désigné met en garde François Legault et Justin Trudeau qu’il exigera la construction d’un oléoduc. Mais malgré ces remontrances, le premier les a rejetées du revers de la main tandis que le second les a simplement ignorées.

Jason Kenney n’avait pas perdu de temps mardi soir pour donner le ton des prochaines années au sein de la fédération canadienne. « Ce soir, nous envoyons un message à nos concitoyens. […] Nous avons élu un gouvernement qui va réclamer et obtenir un sort équitable pour l’Alberta au sein de ce grand pays. » Son Parti conservateur uni venait de décrocher un gouvernement majoritaire, avec 63 sièges (55 % du vote), contre 24 élus pour le NPD (32 % des voix) de Rachel Notley.

Au lendemain de sa victoire, Jason Kenney a prévenu que son premier projet de loi révoquerait la taxe carbone de sa prédecesseure. L’Alberta contestera ensuite celle du fédéral, de concert avec quatre autres provinces, tout en exigeant que ses ressources naturelles puissent être exportées sur la côte ouest — malgré l’opposition de la Colombie-Britannique — ou vers l’est — nonobstant le refus du Québec.

Les champs de bataille sont donc ciblés. « Tout comme pour la Colombie-Britannique et le Québec, nous amorcerons notre relation [avec Ottawa] sur la voie diplomatique et nous tenterons de trouver un terrain d’entente », a fait valoir Jason Kenney, en point de presse mercredi. « Nous espérons ne pas avoir à prendre des mesures plus fermes pour défendre les intérêts économiques de l’Alberta. Mais je crois que le premier ministre Trudeau sait que si notre énergie ne parvient pas à avoir d’accès côtiers, ce nouveau gouvernement défendra vigoureusement l’Alberta », a-t-il prévenu, en guise de mise en garde à peine voilée.

Le premier ministre canadien a cependant pris soin d’éviter de commenter la victoire de son nouveau rival. Les deux hommes se sont parlé au téléphone. Mais Justin Trudeau n’a pas rencontré les médias, malgré deux événements en matinée. Par voie de communiqué, il a félicité M. Kenney et promis de collaborer pour s’attaquer notamment aux changements climatiques. Même sa ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, qui ne se gêne jamais pour dénoncer l’opposition des conservateurs à la taxe carbone, a évité de répéter ses critiques.

Justin Trudeau avait toutefois offert un aperçu de son discours électoral des prochains mois, en décochant quelques flèches à Jason Kenney le jour du scrutin albertain mardi. Il a rappelé que M. Kenney était au gouvernement de Stephen Harper lorsque celui-ci a renouvelé la formule de péréquation sur laquelle il promet aujourd’hui de tenir un référendum, si aucun projet d’oléoduc n’a vu le jour dans deux ans. M. Trudeau l’a aussi accusé de financer une future contestation de la taxe carbone fédérale avec l’argent des contribuables, comme le font les autres premiers ministres provinciaux conservateurs. « Ils utilisent votre argent pour essayer de rendre la pollution gratuite à nouveau. Ça n’a aucun sens. » Un message qu’il entend marteler d’ici l’élection fédérale d’octobre, assure-t-on en coulisses.

Il faut dire que la donne a changé pour Justin Trudeau. S’il comptait plusieurs alliés provinciaux il y a quatre ans, la moitié de ses homologues sont désormais conservateurs. Une coalition dont les libéraux fédéraux espèrent néanmoins pouvoir tirer profit, en associant le chef conservateur fédéral, Andrew Scheer, à ses collègues provinciaux pour dénoncer leurs compressions budgétaires ou leur lutte jugée trop timide contre les changements climatiques. Les libéraux misent en outre sur le fait que les récentes élections de conservateurs au provincial aient pu servir d’exutoire aux électeurs, qui auront évacué leur frustration à leur égard d’ici à l’automne.

Québec dit non merci

Jason Kenney avait également François Legault dans sa mire, lors de sa victoire mardi. « Nous avons besoin de pipelines pour la prospérité de tous les Canadiens, y compris les Québécois ! » lançait-il alors, en français. Des propos qu’il a repris mercredi, martelant que les Albertains trouvaient « inacceptable » que le Québec rejette un oléoduc qui permettrait de financer par la suite la péréquation dont il profite. Québec touchera 13,1 milliards cette année, sur les 19,8 milliards redistribués.

Il n’en fallait pas plus pour que François Legault lui réplique, en anglais quant à lui. « En ce qui concerne les pipelines pétroliers, je veux rappeler qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale », a-t-il argué, notant que la moitié du pétrole du Québec vient déjà de l’Ouest canadien. L’Assemblée nationale a même adopté à l’unanimité une motion « rappe[lant] que le Québec a la pleine légitimité de refuser des projets d’oléoducs ».



Mais M. Kenney n’a pas jeté les gants. Il promet plutôt de venir au Québec pour marteler en français aux Québécois qu’ils feraient mieux de favoriser le pétrole canadien — et les paiements de péréquation qui s’ensuivent — plutôt que celui d’autres pays. « Je crois qu’ils n’auront pas plus d’acceptabilité sociale face à du pétrole provenant de dictateurs qui alimentent les conflits dans le monde », a-t-il relancé à François Legault.

Une fédération toute masculine

La victoire de Jason Kenney sonne le glas de la présence de premières ministres féminines au Canada. Rachel Notley était la dernière. Avec sa défaite, le gouvernement fédéral et la totalité des provinces et des territoires du pays sont de nouveau dirigés par des hommes.

En 2013, elles étaient six à diriger une province canadienne : Christy Clark (Colombie-Britannique), Alison Redford (Alberta), Kathleen Wynne (Ontario), Pauline Marois (Québec), Kathy Dunderdale (Terre-Neuve) et Eva Aariak (Nunavut). Aucune d’entre elles n’a été réélue pour un second mandat. Les trois premières avaient accédé à la tête de leur parti en fin de règne de celui-ci dans leur province.



