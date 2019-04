Un gouvernement majoritaire pour Jason Kenney en Alberta

Le Parti conservateur uni (PCU) de Jason Kenney formera un gouvernement majoritaire en Alberta.

Le PCU s’est forgé une avance rapidement, mardi soir, dans des résultats préliminaires aux élections en Alberta, tandis que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley maintenait ses acquis à Edmonton.

Le PCU menait dans les circonscriptions rurales un peu partout dans la province et dans certaines circonscriptions à Calgary.

M. Kenney conserve son siège à Calgary-Lougheed. Il s’agissait des premières élections provinciales générales pour M. Kenney, un ancien ministre fédéral dans le gouvernement de Stephen Harper.

Alors que certains médias anticipaient la victoire du PCU, le chef conservateur fédéral, Andrew Scheer, a félicité « son ami » M. Kenney sur Twitter. « Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Kenney et le nouveau gouvernement pour aider les Albertains à retourner au travail ! », a-t-il écrit.

M. Scheer a fait campagne avec M. Kenney contre ce qu’ils appelaient l’« alliance Trudeau-Notley », soutenant que la chef néodémocrate et le premier ministre libéral fédéral étaient des alliés contre la bonne marche de l’industrie pétrolière.

En 2015, le NPD de Rachel Notley avait causé la surprise en mettant fin aux 44 années de règne des progressistes-conservateurs.

Cette fois-ci, les progressistes-conservateurs n’existent plus.

Le PC a fusionné avec un autre parti de centre droit, le Wildrose, pour former le Parti conservateur uni.

Mme Notley devient la première chef de la province à ne pas obtenir un deuxième mandat à sa première tentative. Elle a conservé son siège dans la circonscription d’Edmonton-Strathcona.

La campagne de quatre semaines a été axée sur les attaques personnelles et sur la fragile économie de l’Alberta, qui souffre depuis plusieurs années des faibles prix du pétrole et d’un taux de chômage supérieur à 7 % à Calgary et à Edmonton.

M. Kenney a fait valoir que le gouvernement Notley avait aggravé la situation en augmentant les impôts, en augmentant la réglementation et en augmentant le salaire minimum.

Mme Notley, quant à elle, a déclaré que le projet de M. Kenney de geler les dépenses et de rechercher davantage d’options de soins privés dans le secteur de la santé aurait un impact profond sur les étudiants et sur les patients en attente de soins.

Le Parti de l’Alberta et le Parti libéral de l’Alberta, qui avaient chacun élu un candidat à la législature en 2015, tentaient de prendre davantage de place à l’Assemblée législative.

Le Parti de l’Alberta, dirigé par l’ancien maire d’Edmonton Stephen Mandel, présentait des candidats dans toutes les circonscriptions. Il promettait d’être le juste milieu centriste en combinant le conservatisme économique du Parti conservateur uni avec le progressisme social du NPD.

M. Mandel a subi la défaite dans sa circonscription d’Edmonton–McClung.