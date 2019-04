Le juge Clément Gascon quitte la Cour suprême

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa —Un des trois juges québécois à la Cour suprême tire sa révérence. Clément Gascon a annoncé lundi qu’il quitterait ses fonctions le 15 septembre prochain pour «des raisons personnelles et familiales». Il s’agit d’un départ hâtif : le juge Gascon n’aura siégé que cinq ans au plus haut tribunal du pays alors qu’il aurait pu rester en poste 15 ans de plus, jusqu’à son 75e anniversaire de naissance. Il faut remonter à Louise Arbour (septembre 1999 à juin 2004) pour trouver un magistrat dont le passage à la Cour suprême a été aussi bref. M. Gascon a été nommé par Stephen Harper en 2014 après l’invalidation de la candidature de Marc Nadon. Le bureau de Justin Trudeau indique qu’il a l’intention de nommer un remplaçant avant l’élection afin que le siège ne reste pas vacant trop longtemps.