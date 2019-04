Nouvelle prolongation accordée à l’enquête sur les femmes autochtones

Ottawa — L’enquête nationale sur les femmes autochtones a réclamé et obtenu une seconde prolongation de son mandat. Alors que la commission d’enquête devait rendre son rapport définitif d’ici la fin avril, elle disposera finalement d’un mois de plus pour remettre ses conclusions au gouvernement, soit d’ici la fin mai. Le rapport sera rendu public le 3 juin, lors d’une grande cérémonie. La commission note que le « processus de validation » de ses travaux auprès de familles, de grands-mères et de groupes autochtones et LGBT « a élargi et précisé le rapport définitif » et qu’elle a connu des problèmes de traduction. L’enquête, qui a débuté en septembre 2016, avait au départ un mandat de deux ans et un budget de 53,8 millions. Le gouvernement a accepté l’an dernier de prolonger ses travaux de six mois et d’octroyer 38 millions supplémentaires.