Blanchet sera candidat aux élections complémentaires dans Beloeil-Chambly

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Ottawa — Le nouveau chef du Bloc québécois a fait son choix : Yves- François Blanchet se présentera à l’élection générale cet automne dans la circonscription de Beloeil-Chambly, sur la Rive-Sud, près de Montréal. Il tentera de déloger le néodémocrate Matthew Dubé, qui avait conservé de justesse son siège en 2015. M. Dubé avait récolté 31 % des voix, talonné par la candidate libérale à 29 % et le bloquiste à 28 %. M. Dubé prédit cette fois une course à deux entre lui et M. Blanchet.