Ottawa impuissant à protéger le processus électoral

Le gouvernement fédéral s’impatiente devant le peu de gestes des géants du Web pour protéger la prochaine élection de l’ingérence étrangère. La ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, se dit carrément mécontente de l’état de la situation. Mais elle admet également qu’elle n’a plus le temps de légiférer pour leur forcer la main d’ici le scrutin d’octobre prochain.

« Les plateformes de médias sociaux plaident depuis quelque temps qu’elles vont s’attaquer aux problèmes. Nous ne les avons pas vues agir de manière satisfaisante et qui nous permette d’être à l’aise de les voir continuer à évoluer dans un système d’autoréglementation », a laissé tomber la ministre Gould, en conférence de presse lundi. Quelques minutes plus tôt, le Centre de la sécurité des télécommunications venait de déposer sa plus récente évaluation du niveau de risque d’ingérence étrangère cet automne. Son constat : le nombre de cybermenaces a presque triplé depuis 2015, la moitié des pays de l’OCDE ayant été victimes de telles tentatives dans le cadre de leurs élections respectives en 2018.

C’est dans ce contexte que la ministre Gould a prévenu qu’elle envisageait « attentivement » la possibilité de légiférer pour encadrer les plateformes numériques et le contenu qui s’y propage.

Le gouvernement s’était pourtant montré patient, en janvier, en se disant optimiste sur le fait que les pourparlers entre Ottawa et les Facebook, Twitter, Google et autres porteraient leurs fruits. Quatre mois plus tard, le ton a changé. « Nous avons eu plusieurs conversations avec les plateformes numériques, mais je n’ai pas confiance [dans le fait] qu’ils prennent cet enjeu très au sérieux, a déploré la ministre. Ils pensent qu’ils font le travail nécessaire, mais ils ne sont pas assez transparents. »

Facebook souhaiterait, pour sa part, que les pays s’entendent entre eux pour que la compagnie n’ait qu’à suivre une seule loi internationale — plutôt qu’une panoplie de réglementations locales. « Ce n’est pas aux plateformes numériques de décider ce que les différents pays devraient adopter comme loi », a rétorqué Mme Gould.

Certains gestes ont été faits. Twitter retire maintenant de faux comptes sur sa plateforme. Facebook censure certains propos sur la sienne. Facebook s’est aussi engagé à tenir un registre des publicités politiques et de ceux qui les financent lors de l’élection — comme le demande la réforme de la Loi électorale. Google a cependant refusé de s’y conformer. Twitter ne s’est pas encore prononcé.

Or, la campagne électorale débutera dans moins de cinq mois. Et la ministre Gould a admis qu’elle n’avait plus le temps d’adopter une loi.

« Il est très étonnant qu’on en soit rendus là, compte tenu du fait qu’on savait depuis des années que c’était le dénouement probable », observe Elizabeth Dubois, professeure adjointe de communications à l’Université d’Ottawa. « Cela m’inquiète qu’on tire tant de l’arrière, alors que l’élection est si rapprochée. » Car faute de pare-feu suffisants, des acteurs étrangers pourraient semer un doute chez les électeurs quant à la légitimité du processus électoral.

Stephanie Carvin, de l’Université Carleton, partage cette crainte. Cette spécialiste de la sécurité nationale doute que l’ingérence vise à favoriser un parti politique en particulier, puisque tous les principaux partis sont très critiques de la Russie — qui est le principal agent de ce genre de stratégies. Mais les Russes pourraient tenter d’amplifier des discours controversés pour semer la division ou diffuser de fausses nouvelles pour « propager l’idée que l’élection est truquée », explique Mme Carvin.

Faute de nouvelle loi, le fédéral pourrait néanmoins tenter de faire respecter les lois existantes interdisant les discours haineux ou la suppression de votes. Encore faudrait-il, toutefois, augmenter les ressources d’Élections Canada pour les déceler en temps réel, note Mme Dubois.

Consternation internationale

La pression contre les médias sociaux a augmenté d’un cran partout dans le monde, depuis la diffusion en direct sur Facebook de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande et la propagation de discours haineux qui a suivi.

La Grande-Bretagne s’est dotée lundi d’un livre blanc, qui permettrait d’imposer des sanctions aux plateformes qui ne contrôlent pas le contenu dangereux sur leurs sites. Un « devoir de vigilance » que la ministre Gould juge intéressant.

Facebook a quant à lui banni des individus et des groupes « dangereux » propageant des discours nationalistes blancs — notamment Faith Goldy, une ancienne journaliste de Sun News qui a participé à un rallye auquel était présent Andrew Scheer cet hiver.

La pression exercée par le gouvernement canadien contre les géants du Web a été plus « accommodante » que celle d’autres pays, observe Chris Tenove, chercheur au post-doctorat en politique et médias numériques à l’Université de Colombie-Britannique. « Les compagnies de médias sociaux répondent à la pression publique de gouvernements, note-t-il cependant. Surtout lorsque l’opinion publique appuie ces gouvernements. Et on constate un niveau grandissant de scepticisme de la part de la population face aux médias sociaux. » C’est ce qui explique que Facebook ait apporté quelques changements, même s’ils sont encore jugés insuffisants par Ottawa.

Le directeur des politiques publiques de la compagnie, Kevin Chan, a promis d’ici juillet davantage de mesures pour encadrer les publicités politiques sur Facebook. Google et Twitter ont défendu leur bilan, mais tous les trois ont refusé de réagir à la frustration de la ministre Gould.

L’ingérence « très probable »

Le Centre de la sécurité des télécommunications estime qu’il « très probable » que les Canadiens soient victimes cet automne d’une tentative d’ingérence étrangère sur le Web. Il est toutefois « improbable » que celle-ci ait l’ampleur de l’ingérence russe commise lors de l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. « Depuis les élections fédérales de 2015, les dirigeants politiques et le public canadiens ont été ciblés par des activités d’ingérence étrangère », stipule le rapport, en citant sans les nommer des campagnes de fausses informations sur les médias sociaux.

Le néodémocrate Matthew Dubé a sommé le gouvernement de légiférer une fois pour toutes pour traquer l’ingérence étrangère sur le Web et les discours haineux qui l’accompagnent, comme l’ont fait des pays européens. Le Parti conservateur et le Bloc québécois ont indiqué qu’il y avait là matière à réflexion.



Avec Hélène Buzzetti