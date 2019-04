Près de 900 Canadiens sont cités dans les Panama Papers

Ottawa — L’Agence du revenu du Canada (ARC) a identifié près de 900 personnes et sociétés canadiennes dans les Panama Papers et cinq enquêtes criminelles sont en cours, mais aucune accusation n’a encore été portée jusqu’à maintenant. L’agence a fourni mardi de nouveaux détails sur l’état d’avancement de son enquête au sujet de la fuite d’informations provenant du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. Les documents répertorient des centaines de milliards de dollars protégés dans des paradis fiscaux. À ce jour, 894 Canadiens ont été identifiés dans les documents et 525 d’entre eux ont vu leur dossier examiné par l’ARC. L’agence dit avoir terminé 116 vérifications, ce qui a généré plus de 15 millions en impôts et pénalités.