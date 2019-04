Trudeau expulse Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott du caucus libéral

L’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, et l’ex-présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, ont été expulsées du caucus libéral mardi soir, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau.

Il a fait cette annonce en début de soirée, après qu’un caucus spécial eut été convoqué justement pour statuer sur le sort des deux élues.

Mme Wilson-Raybould avait démissionné du cabinet un mois après un remaniement ministériel l’ayant fait passer du ministère de la Justice à celui des Anciens Combattants. Quant à Jane Philpott, elle avait quitté son poste de présidente du Conseil du Trésor, en solidarité avec sa collègue et parce qu’elle disait avoir perdu confiance envers le gouvernement pour sa gestion de l’affaire SNC-Lavalin.

Mardi soir, le premier ministre a déclaré que si les deux ex-ministres ne peuvent dire qu’elles ont confiance en l’équipe, « alors elles ne peuvent faire partie de cette équipe ».

Sur son compte Twitter, l’ex-ministre de la Justice précise aussi qu’elle ne pourra pas être candidate du Parti libéral dans son actuelle circonscription de Vancouver Granville aux prochaines élections.

Plus tôt mardi, Mme Wilson-Raybould tentait encore d’éviter une expulsion du caucus libéral, écrivant une lettre à ses collègues députés.

Dans le texte de deux pages, elle dit comprendre la colère et la frustration de ses collègues, ajoutant qu’elle est tout aussi en colère.

« Je suis en colère, blessée et frustrée parce que je crois que je défendais les valeurs que nous nous sommes tous engagés à défendre. En donnant le conseil que j’ai donné, en posant les gestes que j’ai posés, j’essayais d’éviter au premier ministre et au gouvernement un terrible bourbier », écrit-elle au sujet de ses actes dans l’affaire SNC-Lavalin.

Depuis sa démission un mois après le remaniement, l’ex-ministre affirme qu’elle a été mutée aux Anciens Combattants pour la punir d’avoir refusé d’intervenir pour éviter un procès à la firme montréalaise de génie.

Des courriels

La journée a aussi été marquée par le dépôt de documents et d’une série de courriels produits par l’ancien secrétaire principal de Justin Trudeau, Gerald Butts, pour réfuter les reproches de l’ex-ministre dans l’affaire SNC-Lavalin.

Il s’en dégage que Mme Wilson-Raybould a tenté d’éviter de perdre le portefeuille de la Justice en citant la possible réaction négative des Autochtones du pays qu’un tel remaniement ministériel pourrait provoquer.

Les documents ont été publiés mardi par le comité parlementaire de la justice.

Gerald Butts a annoncé le week-end dernier qu’il répondrait ainsi aux documents déposés par Mme Wilson-Raybould au même comité et publiés en fin de journée vendredi. La pièce maîtresse des documents de la députée est un enregistrement qu’elle a fait en décembre d’une conversation téléphonique entre elle et le greffier du Conseil privé.

M. Butts, lui, a offert une série de messages textes échangés avec celle qui était encore ministre de la Justice à ce moment-là.

« Le moment choisi pour me montrer la porte […] est affreux », a écrit Mme Wilson-Raybould le 8 janvier alors que se préparait le remaniement. Elle faisait référence à des manifestations d’une communauté autochtone en Colombie-Britannique contre un pipeline.

« Ce n’est pas à propos de moi […] c’est à propos de la façon dont sont traités les peuples autochtones… Cette situation va s’aggraver et elle m’inquiète beaucoup », a ajouté celle qui était la première femme autochtone à occuper le poste de ministre de la Justice du pays.

« Personne ne vous montre la porte. En fait, le PM a posé le geste extraordinaire (unique, si je me fie à mon expérience) de vous offrir un autre poste au cabinet », a répondu à ce message-là M. Butts.

On constate à la lecture de ces échanges que la conversation est devenue de plus en plus tendue à mesure que la date du remaniement approchait.

« Sachez que je me suis préparée pour demain. Et je sais pourquoi ceci est en train d’arriver », a-t-elle écrit dans un de ses derniers textos envoyés avant le remaniement du 14 janvier.

Aucun des textos ne mentionne directement SNC-Lavalin.