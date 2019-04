Netflix: le NPD poursuit Ottawa

Le député néodémocrate François Choquette ne digère toujours pas l’entente signée par le gouvernement Trudeau avec le géant américain Netflix. Dix jours après avoir déposé en Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire contre le Commissariat aux langues officielles, M. Choquette récidivera ce mardi — cette fois à l’encontre du ministère du Patrimoine canadien.

Ces démarches sont rares, mais néanmoins prévues par les lois. Elles s’inscrivent en réaction à l’entente signée en 2017 entre Ottawa et Netflix, qui prévoyait que cette dernière investirait 500 millions de dollars dans des productions canadiennes sur une période de cinq ans.

Les détails de l’entente n’ont jamais été dévoilés, sa confidentialité étant protégée par la Loi sur investissement Canada. On sait toutefois que la plate-forme de production et de diffusion n’est assujettie à aucun quota de production francophone (Netflix s’est engagée à investir 25 millions pour développer le marché francophone).

C’est cet élément linguistique qui est au centre de la campagne que mène le porte-parole du NPD en matière de langues officielles. François Choquette a porté plainte l’an dernier auprès du Commissariat aux langues officielles. « Il est clair que cette entente négociée dans l’opacité la plus complète est une atteinte au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire », disait-il en 2018.

500 millions investis au Canada en cinq ans par Netflix, selon l’entente avec Ottawa

Or, le rapport préliminaire du commissaire Raymond Théberge affirmait en octobre dernier que « l’enquête n’a pas permis de prouver que l’accord d’investissement conclu avec Netflix avait porté atteinte aux communautés de langue officielle en situation minoritaire ou au statut des deux langues officielles ».

Insatisfait, M. Choquette a alors déposé une demande de révision du rapport préliminaire. Un rapport final lui a été transmis en février. « Par ses conclusions, le commissaire a rejeté la plainte du demandeur, qui alléguait que Patrimoine canadien n’avait pas adopté dans l’entente avec Netflix de mesures positives pour promouvoir la production francophone hors Québec », résume le document déposé par M. Choquette à la Cour fédérale le 21 mars.

25 millions promis par Netflix pour du contenu en français

Le député demande que le commissaire refasse son enquête pour « présenter une conclusion qui tient compte de tous les aspects de la situation ». Il soutient ainsi que le bureau de M. Théberge n’a pas « exigé d’obtenir accès aux documents concernant l’accord entre Patrimoine canadien et Netflix », et qu’il a ainsi « renoncé à utiliser tous les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi ».

« Petite politique »

Le bureau du commissaire aux langues officielles n’a pas souhaité commenter la situation lundi. Il a toutefois rappelé qu’il est « plutôt rare » que des plaignants se prévalent de leur droit d’intenter un contrôle judiciaire d’une décision du commissaire. « Plus fréquemment, les plaignants exercent leur droit de déposer un recours contre l’institution fédérale qui a fait l’objet de l’enquête. »

Le porte-parole du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a pour sa part soutenu que le « gouvernement a respecté toutes ses obligations en langues officielles dans ce dossier. On a toujours protégé le français et on va continuer de le faire. Le NPD fait de la petite politique ».