NPD: 10 milliards pour des médicaments

(Ottawa)— Le NPD estime que sa promesse d'instaurer dès 2020 un programme d'assurance-médicaments public et universel à l'échelle du pays coûtera au trésor fédéral 10 milliards de dollars par année. Pour l'instant, le parti n'indique pas où il ira chercher cette somme (qui représenterait 3% des revenus d'Ottawa). Mais le NPD plaide qu'un tel régime permettait aux employeurs d'économiser jusqu'à 9 milliards $ en coûts d'assurance privée, ce qui laisse présager qu'ils pourraient être mis à contribution. Le NPD rejette le modèle hybride québécois. «L'expérience du Québec, qui a instauré un programme public-privé, a démontré que c'est le système qui génère les coûts per capita les plus élevés de toutes les provinces», a indiqué le député Don Davies. Néanmoins, le NPD s'engage à permettre au Québec de se retirer d'un éventuel système public pancanadien avec pleine compensation financière.—Le Devoir