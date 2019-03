Wilson-Raybould nie avoir parlé aux médias

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — L’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould nie être la source anonyme à l’origine de l’histoire du Globe and Mail ayant donné naissance à l’affaire SNC-Lavalin. Elle affirme aussi ne pas être responsable des récentes fuites à propos de son désaccord avec le premier ministre en ce qui concerne une nomination à la Cour suprême du Canada. « Je n’ai pas été, comme certains l’ont laissé entendre, la source d’aucune de ces histoires et je n’ai pas autorisé qui que ce soit à parler en mon nom », a indiqué par écrit Mme Wilson-Raybould. Au réseau CBC, elle a ajouté qu’« il en va de même pour tous les autres reportages, y compris celui du 7 février ». C’est à cette date que le Globe and Mail a publié le reportage qui occupe Ottawa depuis maintenant sept semaines.