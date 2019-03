Trudeau déclenche une partielle dans le comté de Nanaimo-Ladysmith

Ottawa — Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé dimanche le déclenchement d’une élection partielle dans Nanaimo-Ladysmith, en Colombie-Britannique. Le scrutin se déroulera le 6 mai. L’ancienne députée de la circonscription, la néo-démocrate Sheila Malcolmson, avait démissionné en janvier après s’être présentée sur la scène provinciale. Plusieurs autres élus du parti de Jagmeet Singh ont décidé de ne pas être candidats aux élections fédérales d’octobre. Parmi ceux-ci, on retrouve les députés québécois Roméo Saganash (Abitibi–Baie-James–Nunavik–Eeyou), Hélène Laverdière (Laurier–Sainte-Marie), Marjolaine Boutin-Sweet (Hochelaga) et Anne Minh-Thu Quach (Salaberry–Suroît). Bob Chamberlin, un conseiller en chef d’une Première Nation établie sur l’île de Gilford, au nord-ouest de l’île de Vancouver, a dit qu’il avait l’intention de briguer l’investiture néo-démocrate dans la circonscription de Nanaimo-Ladysmith. En 2015, Mme Malcolmson l’avait emporté en obtenant 33,2 % des suffrages exprimés. Elle avait devancé le candidat libéral par plus de 6800 voix.