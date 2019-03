Yves-François Blanchet demande à Justin Trudeau de dénoncer une chroniqueuse de CBC

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a appelé le gouvernement fédéral à intervenir dans le contenu journalistique publié en ligne par le diffuseur public en raison d’une chronique jugée anti-Québec, avant de tempérer ses propos.

Dans un gazouillis publié samedi soir il a écrit que son parti « ne lâchera jamais le gouvernement Trudeau tant qu’il ne dénoncera pas son employée à la @ombudsmanrc @CBC ! ».

Je promets avec tout mon cœur, toute ma foi en notre Nation et toute ma volonté que ma Nation soit respectée que le @BlocQuebecois ne lâchera pas, ne lâchera jamais le gouvernement Trudeau tant qu’il ne dénoncera pas son employée à la @ombudsmanrc @CBC!

Respectez le Québec!⚜️ https://t.co/1hGuFrOfpx — Yves-F. Blanchet ?⚜️ (@yfblanchet) 23 mars 2019

Il a ensuite indiqué dans un autre gazouillis dimanche qu’il allait lui-même écrire à l’ombudsman, puis enjoignait le premier ministre Justin Trudeau à commenter la situation en ajoutant que Radio-Canada l’aurait « licencié en 15 min. » s’il s’était retrouvé dans une situation similaire lorsqu’il était commentateur à l’émission Les Ex.

Je répète:

1. J’écris @ombudsmanrc pour qu’il fasse son travail dès demain

2. @JustinTrudeau doit commenter. Contre Québec, il n’a pas l’habitude de se gêner ni avec la Procureur gén.

3. Moi, aux EX, j’aurais été licencié en 15 min.

⁦@PascalBerube⁩ https://t.co/ZZ0usmDZS5 — Yves-F. Blanchet ?⚜️ (@yfblanchet) 24 mars 2019

Il a également précisé sur Twitter « qu’[en] aucun moment » il avait « demandé que @JustinTrudeau mette l’odieuse chroniqueuse à pied ».

En aucun moment ai-je demandé que @JustinTrudeau mette l’odieuse chroniqueuse à pied. Ce débat sera intéressant si on ne déforme pas les propos:

1. lettre ombudsman

2. exiger réaction du PM

3. et oui, je ne serais pas resté en ondes.

Que @RobynUrback s’excuse et on verra ensuite. https://t.co/wz0VYJS8Az — Yves-F. Blanchet ?⚜️ (@yfblanchet) 24 mars 2019

M. Blanchet réagissait à une chronique publiée par CBC vendredi qui fait un rapprochement entre le projet de loi sur la laïcité du gouvernement de François Legault et le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

La chroniqueuse Robyn Urback dénonce la réaction « tiède » du premier ministre Justin Trudeau au projet de loi caquiste qu’elle décrit comme une proposition « carrément raciste » qui incitera les Québécois « à se faire justice » pour l’appliquer.

« On se fait insulter par des gens qui sont sur la liste de paie de CBC, s’était-il exclamé en entrevue au Devoir samedi. Moi, j’espère qu’on m’aurait mis dehors des Ex [de Radio-Canada] si j’avais osé dire quelque chose du genre. »

« Ça va rebondir au Parlement et j’espère que le premier ministre Justin Trudeau a des mosus de bonnes réponses à nous donner parce que je trouve ça absolument inacceptable qu’une société d’État puisse cautionner des propos qui associent la nation québécoise à du terrorisme. »

Le chef bloquiste avait un peu plus tôt vertement dénoncé cette chronique samedi lors d’un discours devant les militants péquistes réunis en Conseil national à Trois-Rivières.

« Elle demande à Justin Trudeau de mettre le Québec au pied et au pas, avait-il dit. Elle nous traite tous et toutes de xénophobes et de racistes. Pour Mme Urback, le discours nationaliste est xénophobe. »

Son premier gazouillis dans lequel il exige que le premier ministre dénonce la chroniqueuse à l’ombudsman de CBC a fait sourciller quelques journalistes qui suivent la politique fédérale, dont la chroniqueuse Chantal Hébert.

« Demander que le gouvernement Trudeau intervienne dans les décisions éditoriales de Radio-[Canada] et de la CBC : tout un programme pour l’indépendance journalistique ! », a-t-elle souligné sur Twitter.

Demander que le gouvernement Trudeau intervienne dans les décisions éditoriales de Radio-et de la CBC: tout un programme pour l indépendance journalistique ! https://t.co/ChXgaYUiIC — chantal hébert (@ChantalHbert) 23 mars 2019

Invité par Le Devoir à réagir dimanche en marge du Conseil national du Parti québécois, le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, ne croit pas que le gouvernement Trudeau doit s’en mêler même s’il partage l’indignation de M. Blanchet.

« Je pense que les politiciens ne devraient pas intervenir à moins de cas extrêmes dans tout ce qui est télécommunications, a-t-il affirmé. Moi, je serais mal à l’aise qu’un premier ministre ait à intervenir. Il a à le faire au plan budgétaire en envoyant un certain nombre de signaux. Pour le reste, je pense que quand des propos sont abusifs notamment ceux de Mme Urback ils méritent d’être dénoncés. Il y a des instances pour ça. »

Il a cité en exemple l’ombudsman de CBC auprès duquel les citoyens peuvent déposer une plainte, tout en prenant ses distances par rapport à la proposition du chef bloquiste, et a appelé le diffuseur public « à s’autoréguler ».

« Ces propos-là, comprenons-nous bien, je les dénonce haut et fort, a-t-il précisé. C’est inacceptable. C’est une incompréhension. »

CBC/Radio-Canada est une société d’État gérée par un conseil d’administration composé de 12 membres nommés par le gouvernement fédéral.