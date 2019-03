Affaire SNC-Lavalin: Jane Philpott critique à nouveau son gouvernement

Le supplice de la goutte se poursuit pour Justin Trudeau, qui continue d’être hanté par le scandale SNC-Lavalin. Son ancienne ministre Jane Philpott estime que le fond de toute cette affaire n’a pas encore été révélé et elle réclame à son tour que le premier ministre lève davantage le secret professionnel pour faire la lumière sur ce scandale.

«Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire», a fait valoir Mme Philpott, dans une entrevue accordée au magazine Maclean’s. «Je crois que l’ancienne procureure générale a des choses à ajouter. J’estime qu’il y a des enjeux qui me tracassent moi aussi et que je ne suis pas libre de partager», a déploré l’ancienne présidente du Conseil du trésor, qui a démissionné dans la foulée des allégations de Jody Wilson-Raybould. «S’il n’y a rien de mal qui s’est passé, alors pourquoi est-ce qu’on ne lève pas le secret professionnel sur toute cette affaire et qu’on ne permet pas à ceux qui ont des choses à dire de s’exprimer et de partager leur histoire ?»

De passage à Mississauga, Justin Trudeau a de nouveau rejeté la possibilité d’élargir le décret qui a relevé Mme Wilson-Raybould de son secret professionnel, en indiquant qu’il lui avait permis de s’exprimer. «L’enjeu, c’est la pression autour de l’affaire SNC-Lavalin lorsqu’elle était procureure générale. Et elle a pu en parler pleinement», a tranché le premier ministre.

Impatience libérale

Certains collègues de Mme Philpott et Mme Wilson-Raybould sont contrariés de voir leurs anciennes comparses continuer de leur causer des torts, à sept mois de l’élection fédérale.

L’élue ontarienne Judy Sgro a martelé que les députées devraient s’exprimer une fois pour toutes aux Communes, où elles sont protégées par le privilège parlementaire. «Il n’y a absolument aucune raison de continuer d’avoir ces sous-entendus.» John McKay, un député ontarien de longue date lui aussi, estime pour sa part que rien ne les empêche de se confier aux médias.

Le décret du gouvernement Trudeau libère Mme Wilson-Raybould de son secret professionnel quant aux conversations qu’elle a tenues sur SNC-Lavalin lorsqu’elle était ministre de la Justice, mais dans le but de les partager au comité de la justice et au commissaire à l’éthique.

Les conservateurs réclament que le gouvernement lève la totalité de son secret professionnel, de même que celui de Mme Philpott. Les néodémocrates demandent la tenue d’une enquête publique d’ici l’élection.