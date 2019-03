La première ministre de l’Alberta convoque des élections le 16 avril

Calgary — La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, a convoqué des élections pour le 16 avril. Devant des partisans à Calgary, Mme Notley leur a demandé mardi matin s’ils étaient prêts à se battre pour une Alberta bénéfique pour tous. Une nouvelle session de l’Assemblée législative a commencé lundi par un discours du trône qui portait sur les réalisations du gouvernement néodémocrate au cours des quatre dernières années — de la construction d’écoles, de routes et d’hôpitaux jusqu’au meilleur soutien fourni aux aînés, aux étudiants et aux personnes dans le besoin. La première ministre a également critiqué l’ancien gouvernement progressiste-conservateur et a ajouté que les néodémocrates avaient travaillé à surmonter les échecs du passé. Les élections du printemps seront le premier test du nouveau Parti conservateur uni et de son chef, Jason Kenney, un ex-ministre fédéral de l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper. En vertu de la loi albertaine, les élections générales devaient se tenir au plus tard le 31 mai.