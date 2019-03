Nouveau rabais sur les véhicules électriques

Le gouvernement fédéral instaure un nouveau rabais pouvant atteindre 5000 $ à l’achat d’un véhicule électrique ou à hydrogène de moins de 45 000 $. Transports Canada bénéficiera d’une enveloppe de 300 millions de dollars sur trois ans pour mettre en place cet incitatif, dont les détails seront annoncés prochainement. Le rabais fédéral pourra s’ajouter à celui déjà offert au Québec sur les véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. Ce dernier peut atteindre 8000 $ et s’applique aux véhicules de moins de 75 000 $. Depuis que l’Ontario a mis fin à son rabais pouvant atteindre 14 000 $ en septembre dernier, le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces canadiennes à en offrir un. Dans son budget, le gouvernement Trudeau tente également de convaincre les entreprises d’acheter des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène en les rendant admissibles à une déduction fiscale complète l’année où ils sont mis en service. « Par exemple, une compagnie de taxis ou un exploitant d’autobus scolaires pourra recouvrer plus rapidement ses investissements dans des véhicules zéro émission admissibles », note-t-on. Ottawa débloque par ailleurs 1 million de dollars par an au cours des cinq prochaines années pour que Transports Canada collabore avec les constructeurs automobiles afin que l’offre de véhicules électriques réponde à l’augmentation de la demande. Le budget évoque cependant des « cibles volontaires » de vente de véhicules zéro émission.