Le Canada prolonge ses missions militaires en Ukraine et contre Daech

Ottawa — La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et son collègue de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont annoncé la prolongation des missions ukrainienne et irakienne, qui devaient se terminer à la fin du mois. Le Canada veut ainsi continuer de contribuer à la lutte contre l’agression russe en Europe de l’Est et au combat contre les djihadistes au Moyen-Orient. L’Ukraine se prépare à faire face à l’ingérence de la Russie lors de la prochaine élection présidentielle du 31 mars et, selon Mme Freeland, cette menace aura des implications pour les élections fédérales canadiennes. Le Canada prolongera également la contribution des soldats canadiens à la coalition internationale contre Daech en Irak jusqu’à la fin du mois de mars 2021.