Le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, prend sa retraite

L’affaire SNC-Lavalin a provoqué un nouveau départ à Ottawa. Après les démissions des ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott et du secrétaire principal Gerald Butts, c’était au tour du greffier du Conseil privé, Michael Wernick, de jeter l’éponge, lundi.

Le plus haut fonctionnaire du gouvernement — que l’opposition accusait de partisanerie en raison de son témoignage en comité parlementaire — a choisi de prendre sa retraite après environ 38 années passées au sein de la fonction publique fédérale.

« Les événements des dernières semaines m’ont amené à conclure que je ne pourrai agir en tant que greffier du Conseil privé et secrétaire du cabinet durant la prochaine campagne électorale », a écrit Michael Wernick dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau.

« Par conséquent, je prendrai les mesures nécessaires pour me retirer de la fonction publique bien avant que le bref d’élection soit émis », car « il est essentiel que durant la période électorale, le greffier soit considéré par tous les partis politiques comme étant impartial », a-t-il ajouté.

Le sous-ministre des Affaires étrangères, Ian Shugart, a été désigné pour lui succéder. Il assumera ses nouvelles fonctions au cours des prochaines semaines, a indiqué Justin Trudeau par voie de communiqué.

Le premier ministre a refusé de spécifier s’il avait demandé à Michael Wernick de partir.

« Je reconnais que depuis trois ans et demi on a accompli beaucoup en tant que gouvernement. C’est en grande partie à cause de Michael et du service public extraordinaire qui nous a aidés, nous a entourés », a-t-il déclaré avant de s’engouffrer en Chambre pour la période des questions.

L’opposition réclamait la tête de Michael Wernick, qui a comparu deux fois au comité permanent de la justice et des droits de la personne. Il s’y était présenté après avoir été accusé par la ministre Wilson-Raybould d’avoir exercé des pressions inappropriées dans le dossier.

Celui qui est greffier du Conseil privé depuis 2016 avait nié avoir fait subir des pressions indues à la ministre afin que celle-ci intervienne pour éviter un procès criminel à SNC-Lavalin et a soutenu que son intervention était « dans les limites » de ce qui est « légal et approprié ».

Anne McLellan conseillère

C’est par ailleurs pendant la période des questions que Justin Trudeau a annoncé une nomination également liée à l’affaire SNC-Lavalin — ce qu’il a fait en répondant à une question du chef néodémocrate, Jagmeet Singh.

« C’est plus que jamais clair qu’on a besoin d’une enquête publique avec l’indépendance d’un juge », martelé celui qui faisait sa première intervention en Chambre, plus d’un an et demi après avoir été élu à la barre du parti.

Plutôt que de lui répondre directement, le premier ministre a annoncé la nomination d’Anne McLellan à titre de conseillère spéciale chargée d’examiner les questions soulevées sur la relation entre le gouvernement fédéral et les fonctions du ministre de la Justice et procureur général du Canada.

L’ancienne ministre et vice-première libérale devra fournir des recommandations indépendantes au premier ministre d’ici le 30 juin prochain. Elle se penchera entre autres sur la question du double rôle de ministre de la Justice et de procureur général du Canada.

« Les Canadiens s’attendent non seulement à ce que le gouvernement soit ouvert et transparent, mais aussi à ce qu’il travaille constamment pour rehausser la barre. Le travail de Mme McLellan sera une étape importante en ce sens », a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.

L’annonce de la nomination de cette ancienne politicienne libérale a suscité de hauts cris dans les banquettes de l’opposition. Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, s’en est moqué lorsqu’est venu son tour de parole.

Le gouvernement Trudeau avait fait appel à Anne McLellan pour l’orienter dans le processus de légalisation du cannabis. Le rapport qu’elle a remis a grandement inspiré les libéraux dans l’élaboration du projet de loi C-45.