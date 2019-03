Le budget de la dernière chance, selon le NPD

Ottawa — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) dresse sa liste de demandes pour ce qu’il qualifie de « budget de la dernière chance ». Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, déposera son budget mardi après-midi, le dernier de ce premier mandat du gouvernement libéral. Les néodémocrates veulent que le document offre des preuves que le gouvernement se range du côté des gens ordinaires plutôt qu’avec « les riches et les puissants ». « C’est la dernière occasion pour ce gouvernement de montrer quelles sont ses valeurs et pour qui il travaille », a lancé le chef néodémocrate Jagmeet Singh au cours d’une conférence de presse mercredi matin. Il réclame donc, entre autres, un régime d’assurance médicaments public et national, des mesures pour le logement abordable, des investissements en énergie verte et de nouvelles règles pour freiner l’évasion fiscale.