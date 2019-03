Jagmeet Singh nomme Alexandre Boulerice chef adjoint du NPD

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a nommé le député montréalais Alexandre Boulerice « chef adjoint », afin d’accroître les chances de succès du parti au Québec.



M. Singh a fait cette annonce lundi dans un centre communautaire de l’est de Montréal.



Alexandre Boulerice, un ancien conseiller syndical, avait été élu pour la première fois en 2011 dans la circonscription de Rosemont–La Petite-Patrie ; il a été réélu facilement en 2015.



Le député montréalais est reconnu pour son ton combatif face au gouvernement et ses talents d’orateur à la Chambre des communes.



Selon les derniers sondages, le NPD se classe au quatrième rang dans les intentions de vote au Québec. Il s’agit d’un recul important pour ce parti qui avait enregistré des résultats historiques aux élections fédérales de 2011, lorsqu’il avait raflé la majorité des sièges dans la province. Cette « vague orange » lui avait même permis de devenir l’opposition officielle à Ottawa.



M. Singh mise sur la notoriété de M. Boulerice et sur son français pour défendre la cause du NPD au Québec.



