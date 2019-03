Mélanie Joly défend le credo féministe de Justin Trudeau

Alors que l’opposition soutient que Justin Trudeau est un « faux féministe » et qu’une élue libérale l’a accusé de lui avoir crié par la tête, la ministre Mélanie Joly assure que le premier ministre est irréprochable à ses yeux.

Les démissions des ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott et, plus récemment, la sortie de Celina Caesar-Chavannes, ont alimenté les critiques de certains à l’endroit du premier ministre, qui s’est autoproclamé féministe.

Il y a quelques jours, le quotidien The National Post titrait à la une de son édition « Justin Trudeau a-t-il un problème avec les femmes ? », et sur les réseaux sociaux, nombre de députés conservateurs et néodémocrates le présentent comme un imposteur en matière de féminisme.

Il n’y a rien de plus faux, a tranché lundi la ministre Joly en marge d’une annonce à Ottawa. Selon elle, Justin Trudeau est « une personne qui est très respectueuse, qui n’a pas peur de s’entourer de personnes qui ne sont pas toujours d’accord avec lui ».

Le premier ministre est « profondément féministe, et il va continuer de l’être », a-t-elle affirmé en mêlée de presse, sans vouloir se prononcer sur les allégations faites par Celina Caesar-Chavannes dans une entrevue qu’elle a accordée au Globe and Mail.

La députée ontarienne a déclaré que Justin Trudeau s’est fâché contre elle lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle ne serait pas candidate aux élections d’octobre, et qu’il aurait été hostile à son endroit lors d’une autre rencontre qui s’est déroulée une semaine plus tard au parlement.

La ministre Mélanie Joly n’a pas voulu commenter cette affaire, se contentant de faire valoir que son patron était une « personne accessible que l’on peut aller rencontrer, avec lequel on peut discuter » et qu’« au final, quand on n’est pas d’accord, il y a un respect mutuel ».

Elle s’est esclaffée quand on lui a demandé si le premier ministre lui avait déjà crié par la tête. « Non », a lâché la ministre montréalaise.

Le bureau de Justin Trudeau a réfuté la version de Celina Caesar-Chavannes, samedi dernier. Son attaché de presse, Matt Pascuzzo, a indiqué que les conversations avaient certes été « émotives », mais il a nié que ces rencontres aient pu être « hostiles ».