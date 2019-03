Ottawa veut renforcer la Loi sur les langues officielles

Ottawa lancera officiellement ce lundi un processus visant à moderniser et à « renforcer » la Loi sur les langues officielles pour qu’elle soit de son temps, et ce, à l’heure où les minorités francophones sont victimes « d’attaques frontales » dans certaines provinces.

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

« Le contexte ne pourrait pas être plus propice pour démontrer la nécessité de moderniser la loi et de la renforcer », a dit la ministre canadienne du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, en entretien téléphonique au Devoir, à la veille du lancement officiel, lundi, à l’Université d’Ottawa, d’un examen en profondeur de la loi, qui célèbre en 2019 son 50e anniversaire et qui n’a pas été substantiellement mise à jour depuis plus d’une trentaine d’années.

Promis depuis au moins l’été, l’exercice arrive alors que le sort des minorités francophones au Canada est revenu au-devant de la scène ces derniers mois, à la suite, notamment, de la décision du gouvernement conservateur ontarien d’abolir le Commissariat aux services en français et d’abandonner le projet de création de l’Université de l’Ontario français, puis de l’arrivée au pouvoir d’un autre gouvernement conservateur, au Nouveau-Brunswick, grâce à l’appui, cette fois, des députés d’un parti ouvertement hostile au bilinguisme, l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

« C’est sûr qu’il y a eu des attaques frontales contre la francophonie canadienne, contre les minorités linguistiques », constate la ministre, qui lance au passage une flèche à l’opposition conservatrice au Parlement. « Pour nous, la protection des minorités linguistiques, des francophones en situation minoritaire, passe par un leadership du fédéral et on ne peut pas se cacher derrière les juridictions provinciales comme nos collègues conservateurs le suggèrent. »

Droits collectifs

Le projet de réforme vise à prendre plus largement acte d’une série de facteurs qui commandent des changements. On y note, entre autres, que le nombre de francophones augmente moins vite que la population canadienne dans son ensemble et que le taux de bilinguisme stagne chez la majorité des anglophones hors Québec. Le développement à Ottawa de nouveaux champs d’activité, de nouveaux modes d’action en collaboration avec des partenaires de la société civile et de nouveau outils technologiques de communication force aussi une adaptation de la loi.

Puis, cette façon qu’on avait dans le passé de tout ramener à la défense de droits individuels — d’être servi dans sa langue, de travailler dans sa langue, d’être éduqué dans sa langue — se révèle trop étriquée, poursuit la ministre Joly, qui voudrait que la loi se préoccupe aussi de « droits collectifs ». « Aujourd’hui, on ne peut pas penser qu’on puisse vivre en français à l’extérieur du Québec si on ne vit pas au sein d’une communauté qui nous permet de parler chaque jour français. »

Les consultations officiellement lancées cette semaine pourraient ouvrir de nouvelles pistes d’action, telles que l’appui aux services de la petite enfance, le recours à l’immigration francophone ou encore le renforcement du mandat de Radio-Canada envers les communautés linguistiques minoritaires. On pourrait aussi être amené à revoir les pouvoirs du Commissaire aux langues officielles.

Cinq forums — à Moncton, Ottawa, Sherbrooke, Edmonton et Vancouver — et plusieurs tables rondes seront organisés au cours des prochaines semaines à travers le Canada pour entendre l’opinion des experts, des organisations concernées et de la population. Le tout se conclura par un grand symposium à Ottawa à la fin du mois de mai. On convient, d’ores et déjà, qu’il faudra attendre après la tenue des prochaines élections fédérales, à l’automne, avant de pouvoir débattre et adopter une éventuelle réforme.

9% C’est la proportion d’anglophones bilingues hors Québec visée par le gouvernement fédéral d’ici 2036.

Cette démarche continuera de se faire en parallèle avec la promotion de la diversité culturelle au Canada ainsi que d’une nouvelle protection des langues autochtones, qui fait actuellement l’objet d’un projet de loi à Ottawa.

Travail déjà en cours

On n’a pas attendu, à Ottawa, le lancement officiel du réexamen de la loi par le gouvernement Trudeau pour se pencher sur la forme que devrait prendre son éventuelle modernisation. Des comités permanents à la fois de la Chambre des communes et du Sénat mènent déjà des consultations sur le sujet depuis plusieurs mois alors que le Commissaire aux langues officielles a complété les siennes en mai dernier.

Dans un mémoire présenté la semaine dernière au comité sénatorial permanent sur les langues officielles, la Fédération des communautés francophones et acadienne a, par exemple, réclamé une réécriture complète de la loi actuelle. On y déplorait notamment « l’inefficacité du cadre de surveillance et de sanctions » actuel et on en appelait à la création d’un « Tribunal des langues officielles », inspiré du Tribunal canadien des droits de la personne, qui aurait le pouvoir de trancher les allégations de violation des droits linguistiques et de rendre des ordonnances exécutoires. On y réclamait aussi la prise en charge de tout le dossier par l’influent président du Conseil du Trésor, à la place du ministre du Patrimoine, que l’on juge dépourvu des outils « pour obliger ses collègues à agir ».

Le gouvernement Trudeau avait aussi adopté, il y a un an, un nouveau plan d’action sur les langues officielles, prévoyant ajouter 500 millions sur cinq ans aux montants destinés à l’aide aux communautés de langue minoritaire pour les porter de 2,2 milliards à 2,7 milliards de 2018-2023. On vise entre autres à augmenter à 4,4 % la proportion d’immigrants francophones à l’extérieur du Québec d’ici 5 ans et à faire passer le taux de bilinguisme des anglophones hors Québec de 6,8 % à 9 % d’ici 2036. « Ce n’est pas un secret que le français à l’extérieur du Québec a pris du recul dans les dernières années », avait alors noté Justin Trudeau.