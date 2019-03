Des excuses aux Inuits

Iqaluit — Justin Trudeau a versé une larme, vendredi, en présentant ses excuses aux Inuits du nord du Canada qui avaient été soignés dans le sud contre la tuberculose au milieu du XXe siècle — une opération de santé publique mal gérée et empreinte de colonialisme, a admis le premier ministre. « Aujourd’hui, je suis ici afin de présenter des excuses officielles pour la gestion par le gouvernement fédéral de la tuberculose dans l’Arctique, des années 1940 aux années 1960 », a-t-il déclaré, ému, à Iqaluit, au Nunavut. « Nous sommes désolés de vous avoir forcés à quitter votre famille, de ne pas vous avoir témoigné le respect et les soins que vous méritiez. Nous sommes désolés pour votre souffrance. Pour ceux qui ont été séparés d’êtres chers, nous sommes désolés. Désolés pour avoir brisé le bien le plus précieux : l’amour de son foyer. »