Début de la procédure d’extradition de Meng Wanzhou en mai

Photo: Darryl Dyck La Presse canadienne

Vancouver — La procédure d’extradition vers les États-Unis de la directrice financière du géant chinois Huawei, Meng Wanzhou, débutera formellement le 8 mai, a décidé mercredi un tribunal de Vancouver. Son arrestation il y a trois mois a créé une crise inédite entre Pékin et Ottawa. La fille du fondateur du no 2 mondial des téléphones intelligents a comparu une trentaine de minutes devant la cour. Par ailleurs, Huawei a annoncé qu’elle portait plainte contre les États-Unis pour avoir interdit aux administrations américaines l’achat de ses équipements et services, ouvrant ainsi un front judiciaire face aux accusations d’espionnage de Washington. « Le Congrès américain n’a jamais pu fournir la moindre preuve pour justifier ses restrictions visant les produits Huawei. Nous sommes contraints de prendre cette action en justice en dernier recours », a indiqué dans un communiqué Guo Ping, l’un des présidents tournants de l’entreprise.