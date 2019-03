Justin Trudeau livrera «sa version» des faits

Le premier ministre Justin Trudeau livrera lui aussi sa version des faits dans l’affaire SNC-Lavalin. Le premier ministre devait participer à un rallye partisan mardi soir à Regina, mais il a annulé sa présence et est revenu à Ottawa afin de tenir des rencontres au sommet avec ses plus proches conseillers. M. Trudeau a notamment rencontré l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton, qu’il juge de bon conseil.



Selon les informations obtenues par Le Devoir, les rencontres avaient pour but de planifier une prise de parole publique pour le premier ministre. Il veut, explique-t-on en coulisses, livrer « sa version » des faits, « sa perspective », et indiquer qu’il prend au sérieux les questions soulevées.



Il ne s’agit toutefois pas, comme l’a soutenu le réseau CBC, de faire acte de « contrition ».



La forme que prendra la prise de parole de M. Trudeau n’a pas encore été décidée. On semble écarter la possibilité qu’il s’adresse au comité parlementaire de la Justice, où ont eu lieu les autres témoignages dans cette affaire.



Son entourage estime que le comité a manqué de respect envers le greffier du Conseil privé lorsqu’il y a témoigné il y a deux semaines. On envisage plutôt un discours ou une conférence de presse. Cette sortie devrait survenir plus tôt que tard. Il n’est pas exclu qu’elle ait lieu mercredi après-midi, après le témoignage de Gerald Butts.



Elle pourrait aussi avoir lieu dans les prochains jours. « On veut battre le fer pendant qu’il est encore chaud. Disons que lorsque le budget arrivera [dans deux semaines, le 19 mars], je veux qu’on parle du budget. »

